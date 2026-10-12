סמוטריץ' לנתניהו: לא לציית להחלטת בג"ץ

בג"ץ באופן חסר תקדים מנהל את צה"ל ומכוון אותו להחזיר את תושבי מחנות ה״פליטים״ ביו״ש חזרה לבתיהם. אמש התקבלה החלטת בג״ץ הנוגעת לג׳נין, טול כרם ונור א-שמס, לפיה צה״ל נדרש לתת לוחות זמנים להשבת ה״תושבים״ לבתיהם.

שר האוצר והשר במשרד הבטחון, יו״ר הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ׳, קרא היום (שני) לראש הממשלה נתניהו, שלא לציית להחלטת בג״ץ.

בדבריו מסר סמוטריץ׳: שלושת שופטי בג״ץ - עמית, שטיין וכבוב, מסכנים את ביטחון ישראל. שופטים חסרי אחריות שלא מבינים שום דבר בביטחון מתערבים שוב, בדיוק כמו לפני ה 7 לאוקטובר בעזה, כובלים את ידי צה"ל ובמו ידיהם מביאים לשיקום תשתיות הטרור הערבי בצפון השומרון שנגדעו על ידי חיילנו הגיבורים בהנחייתנו כדרג מדיני.

אח"כ הם עוד יתיימרו למנות את וועדת החקירה שתחקור את האחראים לטבח הנורא כאשר הם עצמם צריכים להיות הנחקרים הראשיים.

אני קורא לראש הממשלה ולחברי שר הבטחון להורות לצה"ל לא לשתף פעולה עם בית המשפט ולא לאפשר את הקמת מחנות הטרור מחדש.

ביטחון ישראל הוא בלתי שפיט והוא מופקד אך ורק בידי מי שנושאים באחריות ונבחרו לשם כך על ידי העם.

אנחנו נחושים להשלים את הרפורמה במערכת המשפט הישראלית ולבצר את ביטחון ישראל לדורות!