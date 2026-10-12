ראש עיר גדולה במרכז ואשתו, נעצרו בחשד לפרשת שחיתות חמורה

המשטרה עצרה ועיכבה 24 חשודים בפרשיית שחיתות ציבורית, בהם ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ומנכ"ל חברה כלכלית.

על פי החשד, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש הרשות ומנכ"ל החברה, במעורבות חריגה של אשת ראש העיר, כדי להטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון, בתחומים מגוונים ברשות המקומית.

מהמשטרה נמסר כי הפרשה נחשפת כעת, בתום חקירה סמויה שהתנהלה ביחידה במשך יותר משנה בחשד לעבירות חמורות מתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. עם פרסום החקירה הבוקר, נעצרו 17 חשודים, בהם גם אנשי עסקים, ועוכבו לחקירה 7 חשודים נוספים.

מדובר בחקירה סמויה של למעלה משנה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם.