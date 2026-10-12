בוגי יעלון במתקפה חריפה נגד עמית סגל

בוגי יעלון ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

‏הרמטכ״ל לשעבר בוגי יעלון, תקף היום (שני) בחריפות את פרשן חדשות 12 עמית סגל, על התכתבויותיו עם יונתן אוריך, יועצו של נתניהו, שדלפו לרשת.

בדבריו כתב יעלון: ״העובדה ש״הפרשן הבכיר״ ישב אמש באולפן ערוץ 12, לאחר פרסום התכתובות שנחשפו בינו לבין עוזרו האישי של אחראי העל לטבח ה-7.10 (זה שמומן והופעל על-ידי קטאר), משקפת את עומק הריקבון, שהביא עלינו, מי שכיהן ברוב השנים האחרונות כראש הממשלה. ‏בעוד 15 יום, אנחנו חייבים להעיף את כנופיית המשיחיים, המשתמטים והמושחתים, כדי להציל את המדינה מחורבן!״.

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נזכיר כי אמש, סגל התייחס לסערה בהומור ומסר: "אני מבקש למסור כאן עדות שתפליל את עצמי – הוא ממש לא היחיד". בהמשך הסביר את הדינמיקה שמאחורי חשיפת התכתבויות של עיתונאים עם גורמים פוליטיים: "עיתונאים לא מקבלים מידע בגלל עיניהם היפות.

הם מקבלים מידע במסגרת טנגו מאוד עדין בין מסקר למסוקר, בין מקור לבין עיתונאי. זה יכול לכלול חילופי מידע וגם חילופי דעות. רבים מעשרות האנשים שסיקרתי לאורך השנים נתנו לי טיוטות של נאומים ואמרו 'זה הולך להיות הקמפיין שלנו, מה דעתך?'".

סגל התייחס בחריפות לעצם הפיגוע באבטחת המידע והפרת הפרטיות: "יש פה פריצה לטלפון של מישהו וריקון חייו – הם דבר איום ונורא, פלילי. אני מודיע באופן אישי שאם היו פורצים לי לטלפון ומפרסמים התכתבויות, הייתי רודף אחרי כל אחד שמעלה את זה לטוויטר. זה מה שהייתי עושה כשהיה מדובר בבנט, באוריך ובכל אחד אחר".