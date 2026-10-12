השר מהליכוד יוצא להגנת וינטר: ״הוא לא יהיה כמו בנט״

‏השר עמיחי שיקלי מהליכוד, התייחס הלילה (בין ראשון לשני) למועמד עופר וינטר, ולשאלה האם הוא מסכם את גוש הימין או לא.

בדבריו אמר שיקלי: ״הבעיה איננה עמדותיו של וינטר, הן חופפות לעמדות של מרבית חברי הליכוד. אישית אני גם לא חושב שהוא יעשה מעשה בנט, בשונה ממנו הכיפה שלו איננה פריט דקורטיבי.

‏הבעיה היא ההחלטה שלו לרוץ לבד בלי שום חיבור, אפילו לא עם מפלגה חדשה. הוא נכנס לנתיב מסוכן מאוד, וזו כבר לא תיאוריה. שבועיים לפני הבחירות במרבית הסקרים הוא מתחת לאחוז החסימה ובחלק קטן מעט מעליו, על הקשקש״.

‏לסיום הוא הוסיף: ״הימין החדש וזהות עמדו על מספרים חזקים יותר בסקרים בדיוק באותו שלב, שתיהן נפלו. הסיכון פה הוא לא לקריירה של וינטר וחדאד. הסיכון הוא של המחנה הלאומי כולו ובהתאמה סיכון לעתידה של מדינת ישראל.

‏2-3 מנדטים שירדו לטמיון ויכולים בהסתברות גבוהה להכריע את הבחירות נגד הימין. הכתובת על הקיר ובענק״.