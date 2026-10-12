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חדשות פוליטי מדיני

אחרי הסערה - בנט מתגונן וחוזר בו: ״מציע לכולם להירגע״

נפתלי בנט אמר אמש כי הוא לא מתנגד לכך שראש הממשלה נתניהו, יכהן כשר בממשלתו. דבריו עוררו סערה גם מצד חבריו לגוש השינוי. מאוחר יותר בנט ביקש להבהיר: ״לא נשב איתו בשום קונסטלציה״

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נפתלי בנט (יונתן זינדל / פלאש90)

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, עורר אמש (ראשון) סערה לאחר שאמר כי הוא לא מתנגד לכך שראש הממשלה נתניהו, יכהן כשר בממשלתו רק לא כראש ממשלה.

גדי איזנקוט, יאיר גולן וחברים נוספים מגוש השינוי, יצאו נגדו ואמרו כי הדבר לא יקום ולא יהיה.

בנט הגיב לכך ומסר: ״מציע לכולם להירגע. אמרתי אלף פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח ה-7 באוקטובר ולכן עליו ללכת הביתה. לא נשב איתו בשום קונסטלציה.

כל מי שראה את דבריי היום הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל. תרימו את הראש! בעוד שבועיים אנחנו נחליף את הממשלה הנוראה הזאת, ונתחיל בתיקון מהיר של המדינה״.

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יעל
לפני 21 דקות

חחחח... נתניהו לא צריך אותך....אופוזיציה שחיה באשליות! חכו חבורת הזבל!
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