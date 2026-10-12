אחרי הסערה - בנט מתגונן וחוזר בו: ״מציע לכולם להירגע״

‏ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, עורר אמש (ראשון) סערה לאחר שאמר כי הוא לא מתנגד לכך שראש הממשלה נתניהו, יכהן כשר בממשלתו רק לא כראש ממשלה.

גדי איזנקוט, יאיר גולן וחברים נוספים מגוש השינוי, יצאו נגדו ואמרו כי הדבר לא יקום ולא יהיה.

בנט הגיב לכך ומסר: ״מציע לכולם להירגע. אמרתי אלף פעמים שנתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח ה-7 באוקטובר ולכן עליו ללכת הביתה. לא נשב איתו בשום קונסטלציה.

כל מי שראה את דבריי היום הבין שהם נועדו להמחיש את האבסורד, שהרי נתניהו נגד גיוס לכל, נגד ועדת חקירה ממלכתית ונגד חוקה לישראל. תרימו את הראש! בעוד שבועיים אנחנו נחליף את הממשלה הנוראה הזאת, ונתחיל בתיקון מהיר של המדינה״.