על סף מלחמה: אתיופיה כבשה עיר אסטרטגית בגבול אריתריאה

כוחות צבא אתיופיה, בסיוע מיליציות מקומיות, נכנסו לעיר האסטרטגית אדיגראט שבצפון המדינה, כ-30 קילומטרים בלבד מגבול אריתריאה. זאת לאחר שכוחות אריתריאיים נסוגו מאזור העיר בעקבות עימותים צבאיים ותקיפות כטב"מים, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי טענת ממשלת אתיופיה, חיילים מאריתריאה חדרו בימים האחרונים לעומק של עד 60 קילומטרים בשטח מחוז תיגראי. באריתריאה דוחים את הטענות מכל וכל ומאשימים את אתיופיה בניסיון להצדיק מלחמת תוקפנות.

תושבים באדיגראט דיווחו כי ראו חיילים וכלי רכב צבאיים ברחובות העיר. בימים שקדמו להשתלטות המחודשת נשמעו פיצוצים עזים באזור, ועל פי ארגון המעקב אחר סכסוכים ACLED, צבא אתיופיה ביצע תקיפות באמצעות כטב"מים נגד כוחות אריתריאיים.

במקביל להתפתחויות הצבאיות, שר החוץ של אריתריאה פנה למועצת הביטחון של האו"ם בדרישה לגנות את אתיופיה ולנקוט נגדה צעדי הרתעה. מנגד, אתיופיה טוענת כי היא פועלת מתוך הגנה עצמית בעקבות חדירת כוחות זרים לשטחה.

ברקע העימות ניצב גם סכסוך מתמשך על הגישה לים האדום. אתיופיה, שאיבדה את מוצאה לים בעקבות עצמאותה של אריתריאה בשנת 1993, רואה בהשגת גישה ימית אינטרס חיוני. באריתריאה חוששים כי השאיפות הללו עלולות להוביל לניסיון אתיופי להשתלט על שטחים שבשליטתה.

ההתלקחות הנוכחית מעוררת דאגה מיוחדת לנוכח ההיסטוריה המדממת של האזור. שתי המדינות חתמו על הסכם שלום בשנת 2018, אולם היחסים ביניהן הידרדרו מחדש לאחר מלחמת האזרחים במחוז תיגראי בשנים 2020 עד 2022, שגבתה את חייהם של מאות אלפי בני אדם.

נכון לפרסום הדיווח, עצם החדירה האריתריאית לא אומת באופן עצמאי בידי רויטרס. עם זאת, ההתפתחויות בשטח וההאשמות ההדדיות מעלות חשש ממשי מפני עימות רחב נוסף בקרן אפריקה.