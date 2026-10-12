מול הלובר: משפחת המלוכה מקטאר נפרדת מאוצר בן 170 שנה

משפחת המלוכה של קטאר נערכת למכירת אחד מנכסי הנדל"ן היוקרתיים וההיסטוריים ביותר שבבעלותה באירופה: מלון Hôtel du Louvre, הממוקם בלב פריז, ממש מול מוזיאון הלובר המפורסם.

על פי דיווחים בתקשורת הצרפתית, משפחת א-ת'אני, השולטת בקטאר, החליטה להעמיד את המלון למכירה לאחר 13 שנות בעלות. בנק ההשקעות לזרד הופקד על ניהול הליך המכירה, אם כי המחיר המבוקש טרם פורסם.

המלון, שנפתח לראשונה בשנת 1855, נחשב לאחד ממלונות הפאר הראשונים של פריז. הוא נרכש בשנת 2013 באמצעות חברת Constellation Hotels Holdings, במסגרת עסקה רחבה שכללה ארבעה מלונות יוקרה בצרפת, תמורת כ-800 מיליון אירו.

כיום כולל המלון 164 חדרים, מתוכם 57 סוויטות, והוא משתרע על פני כ-18 אלף מ"ר. אחת הסוויטות המפוארות ביותר, סוויטת האימפריה, מציעה נוף ישיר ללובר, שני חדרי שינה ומרפסות בסגנון פריזאי קלאסי. מחיר לינה בה עשוי להגיע לכ-4,000 דולר ללילה.

אולם מעבר לפאר ולאדריכלות המרשימה, המלון מחזיק גם בפיסת היסטוריה יוצאת דופן: בנובמבר 1875 נערך במלון המקורי אירוע לגיוס תרומות עבור הקמת פסל החירות, שהוענק בהמשך לארצות הברית כמתנה מצרפת.

גם עולם האמנות הותיר במלון את חותמו. הצייר האימפרסיוניסטי המפורסם קאמי פיסארו שהה בו בשלהי המאה ה-19 וצייר מחלונותיו 11 ציורים המתעדים את נופי פריז. אחת הסוויטות במלון נקראת כיום על שמו.

בשנים האחרונות עבר המבנה שיפוץ מקיף, שבמסגרתו שומרו פרטים אדריכליים היסטוריים לצד שילוב של עיצוב מודרני ומתקני יוקרה.

למרות הדיווחים על המכירה, זהותו של הרוכש העתידי עדיין אינה ידועה. מי שירכוש את הנכס יקבל לידיו לא רק מלון חמישה כוכבים בלב אחד האזורים המבוקשים בעולם, אלא גם מבנה שהיה עד ליותר מ-170 שנות היסטוריה צרפתית.