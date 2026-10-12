זכתה לחיים סוערים: הפרארי שמוצעת למכירה ב-13 מיליון דולר

הפרארי דייטונה ( צילום: Sotheby's )

בעולם רכבי היוקרה, ככל שמכונית נדירה נוסעת פחות, כך היא בדרך כלל שווה יותר. אלא שמכונית פרארי אחת עומדת להפוך את הכלל הזה על ראשו: דייטונה SP3 צהובה, ששימשה במשך שנים לנסיעות מבחן של עיתונאי רכב, מוצעת כעת למכירה פומבית במחיר מוערך של 10 עד 13 מיליון דולר.

המכונית, שנבנתה ביוני 2022 ונושאת את מספר השלדה 277499, לא נמסרה בתחילה ללקוח פרטי. במקום זאת, פרארי שמרה אותה לצורכי פיתוח ויחסי ציבור, ואפשרה לעיתונאים ממגזינים מובילים, בהם Top Gear, Car and Driver ו-Road & Track, לבחון מקרוב את יכולותיה. בניגוד למכוניות אספנות שמבלות את מרבית חייהן במוסכים פרטיים, הדייטונה הצהובה זכתה לחיים סוערים במיוחד. נהגים מקצועיים ועיתונאים בחנו את ביצועיה, האיצו בה למהירויות גבוהות וניצלו את יכולותיו של מנוע ה-V12 האימתני שלה.

הפרארי דייטונה ( צילום: Sotheby's )

הפרארי דייטונה ( צילום: Sotheby's )

829 כוחות סוס, ותג מחיר מסחרר

מתחת למרכב הצהוב מסתתר מנוע V12 בנפח 6.5 ליטרים, המפיק 829 כוחות סוס ומאפשר למכונית להאיץ מאפס ל-100 קמ"ש בתוך כ-2.8 שניות.

הדייטונה SP3 נוצרה כמחווה להיסטוריית המרוצים של פרארי, ובמיוחד לניצחון המשולש שלה במרוץ 24 השעות של דייטונה בשנת 1967. העיצוב שואב השראה ממכוניות המרוץ של שנות ה-60, ומשלב קווים קלאסיים עם טכנולוגיה מודרנית.

המכונית המסוימת הזו מתאפיינת בצביעה צהובה מיוחדת בעלת שלוש שכבות, המכונה Giallo Triple Strato, לצד חלקי מרכב וגג מסיבי פחמן וסמלי הסוס הצוהל של פרארי שצוירו על המרכב.

בתחילת 2025 נמכרה המכונית לראשונה ללקוח פרטי ונרשמה בבריטניה. מד המרחק שלה מציג כ-4,744 קילומטרים, נתון לא גבוה לרכב רגיל, אך משמעותי יחסית למכונית אספנות נדירה.

הפרארי דייטונה ( צילום: Sotheby's )

המסך ( צילום: Sotheby's )

מדוע היא שווה יותר ממכוניות שכמעט לא נסעו?

מכוניות דייטונה SP3 רגילות נמכרות כיום בכ-5 עד 6 מיליון דולר, אך בית המכירות RM Sotheby's מעריך כי המכונית הצהובה עשויה להשיג מחיר כפול ואף יותר.

הסיבה אינה מצבה המכני בלבד, אלא בעיקר ההיסטוריה יוצאת הדופן שלה. כאמור, העובדה ששימשה כמכונית המבחן הרשמית של פרארי והופיעה בסיקורים של כלי תקשורת בינלאומיים מעניקה לה סיפור מיוחד, שעשוי להפוך אותה למבוקשת בקרב אספנים.

עם זאת, גם מחיר של 13 מיליון דולר יהיה רחוק מהשיא שנקבע בשנת 2025, כאשר דייטונה SP3 ייחודית נמכרה במכירה למטרות צדקה תמורת 26 מיליון דולר.

כעת נותר לראות האם אספני הרכב העשירים יעדיפו מכונית שנשמרה בקפדנות, או דווקא את הפרארי שכבר הוכיחה לעולם מה היא מסוגלת לעשות על הכביש.