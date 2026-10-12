המחיר נחשף: מארק צוקרברג רכש טירה בת 200 שנה

מארק צוקרברג, מייסד פייסבוק ומנכ"ל מטא, רגיל לבצע עסקאות ענק, אך רכישת הנדל"ן האחרונה שלו הצליחה להפתיע אפילו את שוק היוקרה. מסמכים רשמיים שפורסמו באירלנד חושפים כי צוקרברג ורעייתו, פריסילה צ'אן, שילמו לא פחות מ-51.17 מיליון אירו, כ-56 מיליון דולר, עבור טירת סטרנקאלי (Strancally Castle) שבמחוז ווטרפורד.

כאשר פורסמה לראשונה הידיעה על רכישת האחוזה באוגוסט האחרון, העריכו גורמים בשוק הנדל"ן כי שווייה נע בין 20 ל-30 מיליון אירו. אלא שהסכום שנחשף כעת גבוה משמעותית מהתחזיות, והוא אפילו אינו משקף בהכרח את העלות הכוללת של האחוזה.

על פי העיתון האירי The Irish Times, הסכום הרשום במאגר עסקאות הנדל"ן הרשמי מתייחס לבית המרכזי ולשטח של עד כארבעה דונם בלבד. האחוזה כולה משתרעת על פני כ-1,780 דונם, כך שהסכום הכולל ששילמו בני הזוג עשוי להיות גבוה בהרבה. בינתיים, המחיר המלא נותר חסוי.

טירה מפוארת עם היסטוריה של כמעט 200 שנה

הטירה המרשימה, שנבנתה בסביבות שנת 1830, שוכנת על גדות נהר בלקווטר בדרום אירלנד. המבנה הגותי מתנשא לגובה של שלוש קומות ומשתרע על שטח בנוי של כ-1,486 מ"ר.

הטירה כוללת 11 חדרי שינה מרכזיים, ארבע סוויטות נוספות במגדל, חדר אוכל מפואר, ספרייה, חדרי אירוח גדולים ובריכת שחייה מקורה שנוספה במהלך עבודות השיפוץ.

גודלו של המבנה יוצא דופן עד כדי כך שלפי תיאור היסטורי, הליכה מהירה מהמטבח לחדר האוכל אורכת כארבע דקות וחצי.

במשך 25 השנים האחרונות הייתה הטירה בבעלות איש העסקים מייקל אלן-באקלי ורעייתו ג'יאנקרלה, שהשקיעו משאבים רבים בשיקום המבנה ההיסטורי ובשימור אופיו המקורי.

אז למה צוקרברג צריך טירה באירלנד?

לרכישה יש גם קשר אפשרי לפעילות העסקית של צוקרברג במדינה. מטא מפעילה את המטה הבינלאומי שלה בדבלין מאז 2009, ומעסיקה באירלנד כ-1,500 עובדים.

על פי הדיווחים, צוקרברג ומשפחתו אינם מתכוונים לעבור להתגורר בטירה באופן קבוע, אלא להשתמש בה בעת ביקוריהם באירלנד.

דובר מטעמו מסר כי המשפחה נרגשת להמשיך לטפל במבנה ההיסטורי ומצפה לבלות זמן במדינה.

העסקה נרשמה ב-17 באוגוסט 2026, אך מחירה פורסם רשמית רק עתה, באוקטובר. למרות חשיפת הסכום החריג, שאלת המחיר האמיתי של האחוזה כולה נותרה עדיין פתוחה.