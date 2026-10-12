מבנה ענק נחשף - לאחר יותר מ-160 שנות חיפושים

שרידי המבנה ( צילום: Government of Khyber Pakhtunkhwa )

תגלית ארכיאולוגית מסקרנת בפקיסטן: צוות חוקרים בינלאומי חשף באזור ח'ייבר פח'טונח'ווה שרידים של מבנה עצום, שאורכו כ-100 מטרים ורוחבו כ-50 מטרים, סמוך לעיר העתיקה סירקאפ.

המבנה, המכונה "ג'נדיאל D", תועד כבר בשנת 1864 בידי הארכיאולוג הבריטי אלכסנדר קנינגהם, אך במשך יותר מ-160 שנה נותר ברובו נסתר ובלתי נחקר. בחפירות שהחלו באוגוסט 2026 התגלו קירות מסיביים המעידים על ממדיו המרשימים של המבנה. בשלב זה החוקרים עדיין אינם יודעים אם שימש לצורכי פולחן דתי או כמבנה ציבורי.

החפירות ( צילום: Government of Khyber Pakhtunkhwa )

החפירות מתבצעות במסגרת שיתוף פעולה בין רשויות העתיקות בפקיסטן למשלחת ארכיאולוגית מאיטליה, בהובלת ד"ר לוקה אוליביירי.

לדברי החוקרים, מיקומו האסטרטגי וגודלו יוצא הדופן של המבנה עשויים לשפוך אור חדש על ההיסטוריה של אזור גנדהארה ועל החיים העירוניים שהתקיימו בו בעת העתיקה.