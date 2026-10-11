נקנה ב-300 ליש"ט במגרש גרוטאות והתגלה כאוצר אבוד 

תגלית יוצאת דופן בעולם האמנות התרחשה במחוז וילטשייר שבדרום-מערב אנגליה, כאשר פסל ישן, מוכתם ומכוסה בחזזיות, שנמכר תמורת 300 ליש"ט בלבד, זוהה כיצירת אמנות היסטורית בעלת חשיבות רבה. הפסל, שהתגלגל במשך השנים בין אחוזה כפרית לגינה פרטית ולבסוף למגרש למכירת חפצים משומשים, התגלה כעבודתו של פייטרו בראצ'י, אחד הפסלים הבולטים של תקופת הבארוק באיטליה.

היצירה, שגובהה כ-68 סנטימטרים, מציגה את האפיפיור קלמנס ה-12 כשהוא יושב על כסאו. היא נוצרה ככל הנראה בסביבות שנת 1736 ושימשה דגם מוקדם לפסל ברונזה ענק שהוזמן בידי הסנאט הרומי.

אלא שבעוד פסל הברונזה המקורי הותך והושמד בשנת 1798, דגם השיש הקטן הצליח לשרוד כמעט שלוש מאות שנים, מבלי שמי שהחזיקו בו בתקופה האחרונה הכירו את ערכו האמיתי.

חשבו שמדובר בפסל בטון פשוט

מי שגילה את היצירה היה בעל מקצוע מתחום הבנייה, שהגיע למגרש למכירת חומרי בניין ופריטים משומשים. בין מאות חפצים, פסלים ופריטי גינה שהוצעו למכירה, משך את תשומת לבו פסל ישן שנראה במבט ראשון כקישוט רגיל.

בעלי המגרש סברו כי מדובר בפסל בטון חסר חשיבות מיוחדת, אך הקונה חשד שאיכות הפיסול מצביעה על משהו יוצא דופן. הוא החליט לרכוש אותו תמורת 300 ליש"ט, אף שלא ידע מי יצר אותו ומה עשוי להיות שוויו.

לאחר הרכישה התברר כי הפסל עשוי משיש ולא מבטון, וכי הוא נושא את חתימתו של בראצ'י. מומחים מבית המכירות הפומביות Woolley & Wallis זיהו את חשיבותה ההיסטורית של היצירה והבינו כי מדובר בממצא נדיר ביותר.

לדברי המומחים, הפסל עמד ככל הנראה במשך כחמישים שנה בגינה של אחוזה באזור המפשייר, כשהוא חשוף לגשם, לרוח ולפגעי מזג האוויר. אף שמצבו אינו מושלם, חשיבותו ההיסטורית נותרה יוצאת דופן.

הקשר המפתיע למזרקת טרווי

בראצ'י, שחי בין השנים 1700 ל-1773, נחשב לאחד מאמני הפיסול החשובים שפעלו ברומא במאה ה-18. אחת מיצירותיו המפורסמות ביותר היא דמותו של אל הימים מהמיתולוגיה היוונית אוקיינוס, דמות מרשימה הניצבת במרכז מזרקת טרווי, אחד מאתרי התיירות המוכרים ביותר בעולם.

הפסל שהתגלה באנגליה נוצר במסגרת הזמנה מיוחדת של הסנאט הרומי להנצחת האפיפיור קלמנס ה-12, אשר תרם לפיתוח המוזיאונים הקפיטוליניים ברומא ופעל לקידום מפעלי אמנות ואדריכלות.

פסל הברונזה הגדול שהוכן על בסיס הדגם הוצב בארמון פאלאצו נואובו ברומא, אך במהלך הטלטלות הפוליטיות של סוף המאה ה-18 הוא הותך. במשך שנים רבות הכירו החוקרים את מראהו רק באמצעות תחריט היסטורי, והדגם שהתגלה באנגליה מספק כעת עדות מוחשית נדירה ליצירה האבודה.

מאוצר גינה לאוצר אמנות

הגילוי עורר התרגשות בקרב מומחי אמנות ואספנים, בעיקר משום שיצירות מקוריות של בראצ'י כמעט שאינן מגיעות למכירה בשוק החופשי.

מארק יואן ריצ'רדס, מומחה מטעם בית המכירות Woolley & Wallis, תיאר את הממצא כתגלית מרגשת במיוחד. לדבריו, מדובר בהזדמנות נדירה להיחשף לפסל שיש מן המאה ה-18, המחבר בין עולם האמנות של רומא לבין חצר האפיפיורים של התקופה.

אחת השאלות שעדיין נותרו פתוחות היא כיצד הגיעה היצירה מאיטליה לאחוזה כפרית באנגליה. בין האפשרויות שהעלו המומחים נמצאת האפשרות שהפסל הובא לבריטניה בידי אציל אנגלי שטייל באיטליה במאה ה-18, או שהוענק במתנה דיפלומטית לאדם שהיה מקורב לחצר האפיפיור.

הפסל הועמד למכירה פומבית ב-8 באוקטובר. הדיווחים המוקדמים על שוויו היו שונים, ונעו מאלפי ליש"ט ועד להערכות גבוהות בהרבה. נכון לפרסום הכתבה, מחיר המכירה הסופי טרם פורסם, ולא ניתן היה לאמת אותו באמצעות האתר הרשמי של בית המכירות.