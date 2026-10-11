אל מסתורי ושבוי כפות: נחשף קבר ילד עתיק ומוזר 

הקבר ( צילום: National University of Trujillo (UNT) )

ארכיאולוגים בצפון פרו חשפו קבר מסתורי סמוך למקדש העתיק ואקה דה לה לונה, ובו שרידי אדם ו-32 מנחות קבורה יוצאות דופן. ממדיו הקטנים של הקבר מעלים את האפשרות שנקבר בו ילד צעיר, אולם עושר הממצאים מעיד על מעמד חברתי גבוה במיוחד. בין הפריטים שהתגלו בולטים שני כלי חרס: האחד מתאר אל המשלב מאפיינים אנושיים וציפוריים, והשני מציג שבוי שחבל קשור לצווארו.

פסלון שנמצא בקבר ( צילום: National University of Trujillo (UNT) )

הממצאים משתייכים לתרבות המוצ'ה, ששגשגה בפרו לפני מאות שנים. החוקרים מעריכים כי הקבר עשוי להעיד על העברת מעמד חברתי בירושה גם לילדים. זהותו של הנקבר ומשמעות המנחות עדיין נחקרות.