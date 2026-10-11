סעודיה תחת מתקפה: שדה תעופה נוסף ספג פגיעה ישירה

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

רשות התעופה האזרחית של סעודיה (GACA) אישרה הערב (ראשון) כי נמל התעופה הבינלאומי "המלך פהד" בעיר דמאם הותקף. טיסות רבות חגות באוויר או מופנות לשדות תעופה חלופיים בעוד כוחות הביטחון והחירום מבצעים הערכות נזק ובדיקות בטיחות.

מתקפה זו מגיעה לאחר שמוקדם יותר היום, החות'ים פתחו במתקפה והפציצו בשדה התעופה המרכזי של ריאד. אמש נהרגו לפחות 12 אזרחים במתקפה נוספת בשדה התעופה, סעודיה הגיבה בתקיפות אוויריות והחות'ים פתחו בעוד מתקפה. התקיפה אמש הגבירה את המתיחות בין היריבות, לאחר שהחות'ים פתחו במטח טילים משולב שגרם לעשרות הרוגים ופצועים ונזק כבד לטרמינל של שדה התעופה. המתקפה גררה תגובה סעודית נגד שדה התעופה בצנעא, והחות'ים שיגרו עוד גל טילים לשדה התעופה.

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כעת טרם ברור להיכן האירוע הולך והאם מדובר בהסלמה רגעית שתחלוף, או שמא למאבק שיחודש בעוצמה ויגרום למלחמה רחבה יותר בין סעודיה למורדים בתימן.