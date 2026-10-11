יאיר גולן מבהיר: "לא נשב איתם. נקודה"

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

‏ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, התייחס הערב (ראשון) לדבריו של בנט שאמר כי הוא מוכן שראש הממשלה נתניהו יכהן כשר בממשלתו, רק לא כראש ממשלה והתנגד אליהם נחרצות. בדבריו אמר גולן: "נתניהו לא ישב בשום ממשלה כל עוד זה תלוי בדמוקרטים. לא כשר אוצר, לא כשר המים ולא כשר בלי תיק. האיש שאחראי למחדל ה-7 באוקטובר, הוביל ממשלה שקידמה השתמטות המונית בזמן מלחמה ואת ההפיכה המשטרית, לא יקבל מאיתנו שום הכשר לחזור לשלטון. עם נתניהו ושותפיו לא נשב. נקודה".

עוד באותו נושא בית המשפט בהחלטה לרעת שרה נתניהו חני אדרי

מוקדם יותר היום, בכנס הבחירות הגדול של עיתון "הדור", המתקיים היום (ראשון) באודיטוריום רשות העתיקות בירושלים, התראיין יו"ר מפלגת ישר, רא"ל (במיל') גדי איזנקוט, לעיתונאית שירית אביטן כהן.

בהתייחסו לדבריו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שאמר בכנס כי אינו פוסל את האפשרות שנתניהו יכהן כשר בממשלה בראשותו, אמר איזנקוט: "אני לא מקבל את זה. כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל שר אוצר".