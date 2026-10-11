איזנקוט יוצא נגד בנט: "אני לא מקבל את זה!"

גדי איזנקוט ( גילי יערי/פלאש 90 )

בכנס הבחירות הגדול של עיתון "הדור", המתקיים היום (ראשון) באודיטוריום רשות העתיקות בירושלים, התראיין יו"ר מפלגת ישר, רא"ל (במיל') גדי איזנקוט, לעיתונאית שירית אביטן כהן. במהלך הריאיון התחייב להשמיד ולפרק את חמאס ברצועת עזה בתוך שנה עד שנה וחצי, וחלק על דבריו של יאיר גולן בנוגע לחיסול חמינאי: "הסיכול שלו היה נכון".

בהתייחסו לדבריו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שאמר בכנס כי אינו פוסל את האפשרות שנתניהו יכהן כשר בממשלה בראשותו, אמר איזנקוט: "אני לא מקבל את זה. כל מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל שר אוצר". בהתייחסו להתנהלות קבלת ההחלטות הביטחוניות בממשלה, קרא איזנקוט למזכיר הממשלה יוסי פוקס לפרסם את תוצאות ההצבעה על כיבוש עזה, וטען כי ראש הממשלה נתניהו הסתייג מהתמרון הצבאי: "אני קורא ליוסי פוקס - תפרסם את תוצאות ההצבעה על כיבוש עזה - תגלה שהייתי בעד, מי שהיה בחדר יודע שהייתי גדול הדוחפים, למרות שנתניהו היה מבוהל מהתמרון הזה".

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איזנקוט הוסיף: "ברפיח אני הצבעתי בעד, מול איראן באפריל אני הייתי התומך היחידי לבצע התקפה נרחבת באיראן והוא החליט לנטרל אותי. הם מנטרלים אותי מהדיון ואז שלושה ימים אחרי מחליטים לתקוף כלי אחד שאיתמר בן גביר קורא לזה תקיפה דרדלה - ולכן תרבות השקר הזו היא בזויה כשהוא יודע שאני דחפתי והרמתי את היד לתקיפת עזה".

בהתייחסו לדבריו של יאיר גולן, שלפיהם חיסול חמינאי היה טעות, אמר איזנקוט: "מאחר שחמינאי היה המפקד העליון של איראן, והאיראנים שלחו מל"ט לפגוע בראש הממשלה בקיסריה הוא בר מוות והסיכול שלו היה נכון. אני לא מקבל את מה שאמר יאיר גולן".

לצד זאת, הדגיש כי למרות חילוקי הדעות ביניהם, הוא רואה בגולן חלק מברית המשרתים: "הוא אדם אמיץ מאוד שנפצע ותרם לביטחון ישראל, אני לא מסכים לדעות שלו, אבל העובדה שהוא ב7 בבוקר לקח את עצמו ורץ לעוטף וסיכן את החיים שלו, יחד עם העובדה שאני לא מסכים לחלק מהדברים, אבל אין ספק שהוא שייך לברית המשרתים". איזנקוט הוסיף: "אם אנחנו רוצים את ברית המשרתים כמובילה של הממשלה הבאה, אנחנו צריכים לקבל אנשים שהדעות שלנו הם לא במאה אחוז, שיש מגוון דעות. זו העוצמה של החברה הישראלית".