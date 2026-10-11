בית המשפט בהחלטה לרעת שרה נתניהו

שרה נתניהו ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

בית המשפט דחה היום (ראשון) את בקשתה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, לסלק את תביעת לשון הרע שהגיש נגדה יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, וקבע כי טענותיה "חסרות כל בסיס". לצד זאת, בית המשפט חייב אותה בתשלום הוצאות משפט בסך אלפיים שקלים.

נזכיר כי נתניהו עצמה טענה כי היא רק נתנה "ריאיון מסורתי" ו"האחריות לפרסום ולהפצה מוטלת רק על צדדים שלישיים וגופי תקשורת כמו ערוץ 14". עם זאת, השופטת דחתה את הטענות וקבעה כי היא התראיינה מתוך ידיעה והסכמה שהדברים ישודרו לציבור הרחב.

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לדברי השופטת, הניסיון של נתניהו להתנתק מהשידור - מלאכותי. "אין הצדקה להפרדה מלאכותית בין היבט 'הפרסום' מצד המרואיין לבין 'הפרסום' מצד הגוף המראיין והמשדר ומדובר בשני צדדיו של אותו מטבע ובפרסום אחד"", מסרה

יאיר גולן מסר בתגובה: "שוב הוכח שמכונת הרעל לא בוחלת בשום אמצעי - לא בשקרים על גיבורי 7 באוקטובר ולא בניסיונות לקעקע את אמון הציבור במערכת המשפט. הפסיקה של היום היא הוכחה נוספת שהאמת תנצח את השקר. מי שמתיר דם ומפיץ עלילות שקריות לא יצליח לברוח מאחריות - אנחנו נמשיך עד למיצוי הדין בבית המשפט, ונגן בגופנו על לוחמי הדמוקרטיה הישראלית".