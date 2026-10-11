מיכאל שמש בהלם: פתאום אין חרם על נתניהו 

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר הערב (ראשון) כי הוא לא מתנגד לכך שראש הממשלה נתניהו יכהן כשר בממשלתו, אלא רק לכך שהוא יהיה ראש ממשלה.

אמירה זו עוררה סערה רבה, שכן מדובר בהתבטאות חריגה מצד בנט, מראשי גוש השינוי.

העיתונאי מיכאל שמש התייחס לכך וכתב: "האמירה של בנט, שלפיה נתניהו יכול לכהן כשר בממשלה הבאה, עברה בשקט יחסי. פתאום אין הלכת דרעי־פנחסי שאוסרת על נאשם לכהן כשר. פתאום אין חרם על נתניהו.

אגב, לדעתי, בנט אמר את הדברים כדי להשאיר פתח לדיל עם נתניהו, וגם כדי שלא יצטרך להפר שוב, באופן בוטה, הבטחות בחירות. כי אם נתניהו יכול להיות שר, מה מונע ממנו להיות ראש ממשלה?"