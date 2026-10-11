בן כספית: זו הכותרת היחידה החשובה מעדות מנדלבליט

בן כספית ( (צילום: משה שי / פלאש90) )

העיתונאי והמגיש בן כספית, התייחס היום (ראשון) לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, ואמר: "הכותרת היחידה החשובה מעדות מנדלבליט: נתן אישור לחקירת תיק 1000. כל השאר הנדסת תודעה".

נזכיר כי לאחר עדותו של מנדלבליט, שר המשפטים יריב לוין, קרא לנשיא הרצוג להעניק חנינה לראש הממשלה נתניהו, שכן הוכח שהתיקים נגדו תפורים. גורמים נוספים בימין טענו כי עדותו של מנדלבליט מוכיחה כי החקירה נגדו היתה פוליטית ולא חוקית. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, לא נתן את אחד האישורים בתיקי נתניהו אליו התייחס במזכר שהגיש לבית המשפט בתחילת ההליך. מנדלבליט אמר זאת בהמשך חקירתו בידי ההגנה, לאחר שהוצג לו הפרוטוקול של אותו דיון. הסניגור, עמית חדד, טען, כי החוקרים בתיק 4000 ביקשו ממנדלבליט אישורים רק בדיעבד. "עשו המון פעולות ואף אחד לא גילה לך", אמר. מנדלבליט אישר, כי דבריו במזכר ולפיהם ב-2.10.17 אישר להרחיב את החקירה בתיק בזק, לא היו נכונים; הוא אמר שהמזכר הוכן בידי עוזריו.

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חדד התייחס למסמך ששלח מנדלבליט בספטמבר 2019 לראש לשכת עורכי הדין דאז, אבי חימי, ולפיו לא מצא כל פגם ופסול בתיקי נתניהו. מנדלבליט אמר, כי לא ידע שנעשה ניסיון להתערב בייצוגו של שאול אלוביץ ולא ידע על תרגיל ההפגשה בין ניר חפץ למקורבת אליו. השופט משה בר-עם: "בדיעבד היית חותם על המכתב הזה?" מנדלבליט השיב, כי יצטרך לבדוק.

"זה פשוט היה לא בסדר", אמר על תרגיל המקורבת. "הפגשת העדים זה עם זה ותיאום גרסאות לגבי התרגיל הזה הייתה עלולה לשבש את המשפט", הסביר מדוע לא הורה לחקור בזמן אמת את התרגיל. לדברי מנדלבליט, לא נאמר לו שאת התרגיל אישר תת-ניצב אלי אסייג (אז ראש היאל"כ), ושבישיבה בה אושר - נכחו נציגי הפרקליטות שמאוחר יותר טענו שאין לברר את התרגיל.

לדבריו, ייתכן שבשלבים מוקדמים חשב שאין ממש בתיקים 1000 ו-2000 ו"באמת קיוויתי לכל אורך הדרך שהדברים לא יבשילו לידי חקירה ובוודאי שלא לכתב אישום. ברגע שיש חשד, אני חייב לאשר בדיקה, גם בדברים שנראו לי משונים". חדד: "יכול להיות שאמרת שאתה מקווה שאין כלום בתיקים הללו?" מנדלבליט: "יכול להיות שאמרתי את זה למישהו שמאוד קרוב אלי, אולי גם אחרי ה'פרוץ'".