סקר מנדטים: מהפך דרמטי בגושים; 3 מפלגות בחוץ

סקר מנדטים חדש של כאן חדשות, שנערך על ידי הסוקר דודי חסיד ומכון קנטאר, מציג התחזקות של גוש נתניהו העולה ל-53 מנדטים, לעומת גוש איזנקוט שרושם ירידה ועומד על 50 מנדטים בלבד.
התפתחות מעניינת נרשמת בגזרת הימין, כאשר תא"ל במיל' עופר וינטר, שמתח לאחרונה ביקורת חריפה על ראש הממשלה, מצליח לפי הסקר לעבור את אחוז החסימה ומשיג 4 מנדטים במפלגת "עמך ישראל". עם זאת, 39% ממצביעי הקואליציה ציינו כי אינם מאמינים להצהרתו של וינטר שלפיה הצטרפותו תהיה אך ורק לקואליציה בראשות נתניהו.
לפי חלוקת המנדטים בסקר: מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט נחלשת במנדט אך נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 22 מנדטים. מפלגת הליכוד יורדת אף היא במנדט ועומדת על 20 מנדטים. מפלגת "ביחד" מקבלת 12 מנדטים, בעוד עוצמה יהודית מתחזקת במנדט ועולה ל-9.
שאר חלוקת המושבים לכנסת: הדמוקרטים עם 8 מנדטים, ישראל ביתנו עם 8, ויהדות התורה משיגה 8 מנדטים. ש"ס עומדת על 7 מנדטים, והחיבור בין הציונות הדתית לזהות מקבל 5 מנדטים. החיבור בין המילואימניקים של יועז הנדל והמפלגה הכלכלית של ירון זליכה מקבל 4 מנדטים, וכאמור מפלגת עמך ישראל של וינטר זוכה ל-4 מנדטים. בגזרת המפלגות הערביות, איחוד חד"ש-תע"ל ובל"ד משיג 8 מנדטים ורע"ם מקבלת 5 מנדטים.
המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה בסקר הנוכחי הן כחול לבן, הציבור החרדי ונעם.
בעבר האמנו במנהיגי ימין אמיתיים, עכשיו וינטר הולך עם ליברמן ומפיל אותנו האזרחים הפשוטים