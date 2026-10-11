משרד הבריאות: "מי שבא במגע - לפנות דחוף למיון"

( דוד כהן / פלאש90 )

/101012998-משרד-הבריאות-מזהיר-המים-המינרלים-האלה מעדכן הערב (ראשון) כי התקבל דיווח על תן נגוע במחלת הכלבת שאותור בקרית שמונה שבגליל העליון, באזור ישיבת ההסדר וסמטת הנביאים. בשלב זה לא ידוע על בני אדם שנחשפו לתן, והחקירה האפידמיולוגית בנושא נמשכת. במשרד הבריאות פונים לציבור ומבקשים כי כל מי שהיה במגע, או שבעל החיים שברשותו בא במגע באזור האירוע עם התן הנגוע או עם בעל חיים משוטט בין התאריכים 21.09.2026 ועד 05.10.2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בצפת (ברחוב הפלמ"ח 100, בטלפונים 04-6994257 או 04-6994200), או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע נגד כלבת. לאחר שעות העבודה ובסופי שבוע יש לפנות ישירות לחדר המיון בבית החולים הקרוב, ללא צורך בקביעת תור.

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בנוסף, משרד הבריאות קורא להורים לילדים ששהו באזור לברר עמם האם באו במגע עם התן או עם בעלי חיים משוטטים אחרים, ולפנות ללשכת הבריאות במידת הצורך. כמו כן, בעלי חיות מחמד שחייתם באה במגע או שעלולה הייתה לבוא במגע עם התן הנגוע מתבקשים לפנות לווטרינר הרשותי לקבלת הנחיות. במשרד מבקשים מהציבור להעביר את המידע לכל מי ששהה באזור וביישובים הסמוכים בתקופה האמורה.

במשרד הבריאות מזכירים כי בכל מקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים, יש לשטוף מיד את המקום במים זורמים ובסבון במשך כ-10 דקות, לחטא את הפצע ולפנות בהקדם ללשכת הבריאות לצורך הערכת הטיפול מונע.