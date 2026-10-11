שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה התקשורתית

שקמה ברסלר ( כאן 11 )

פעילת המחאה ומובילת מחאת "הדגלים השחורים", פרופ' שקמה ברסלר, תוקפת בחריפות את הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, בעקבות סערת הדלפת התכתבויות הווטסאפ של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בתגובה קצרה ונוקבת שהעלתה לרשתות החברתיות התייחסה ברסלר לכך שבין החומרים של אוריך שדלפו לרשת נכללו גם שיחות שהוחלפו בין אוריך לסגל, וכתבה: "אז עכשיו לכולם ברור שהוא שופרסגל?". הרקע לסערה: פרצת אבטחה בטלפון של אוריך התגובה מגיעה ברקע סערה תקשורתית ופוליטית נרחבת שהתעוררה בעקבות הדלפת ענק של תכתובות וטסאפ מתוך מכשיר הטלפון הנייד של יונתן אוריך. במסגרת פרצת אבטחה חמורה במכשירו האישי, הופצו ברשתות החברתיות התכתבויות רבות שניהל אוריך עם בכירים בלשכת ראש הממשלה, אנשי פוליטיקה, גורמים בליכוד, וכן עיתונאים ואנשי תקשורת – ובהם עמית סגל.

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ברקע הדלפת השיחות, התעורר דיון סוער סביב יחסי הגומלין בין גורמי ממשל בלשכת ראש הממשלה לבין עיתונאים בכירים. בדיון שנערך באולפן חדשות 12, התייחס סגל עצמו לנושא והסביר כי מדובר בדינמיקה מקובלת של חילופי מידע ודעות בין מסקר למסוקר שקיימת בכל המפלגות. סגל אף הבהיר כי פריצה והפצה של חומרים פרטיים מתוך טלפון נייד הן מעשה איום ופלילי, וכי במקרה שבו היו פורצים למכשירו שלו – היה פועל משפטית נגד כל מפיצי התוכן.

נציין כי לפי חוק הגנת הפרטיות, אסור לפרסם חומר אישי שנפרץ מתוך טלפון של אזרח שלא כחוק ולכן לא נפרסם את התוכן של ההתכתבויות.