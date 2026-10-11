ליברמן נגד בנט: "יתהפך העולם וזה לא יקרה"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את האפשרות של שילוב ראש הממשלה בנימין נתניהו בממשלה עתידית, זאת בעקבות דבריו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהבהיר כי אינו פוסל את כהונתו של נתניהו בתפקיד שר בממשלה בראשותו.
בדברים שנשא קרא ליברמן לחבריו לאופוזיציה להציב התחייבות חד-משמעית וציבורית בנושא: "אני קורא לחבריי בגוש הציוני להבהיר באופן ברור - יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו".
יו"ר ישראל ביתנו הדגיש כי שלילת הישיבה עם נתניהו אינה תקפה בלבד לכהונתו כראש ממשלה או במסגרת הסכמי רוטציה, אלא מקיפה כל תפקיד ביצועי בקואליציה העתידית. "בממשלה הבאה נתניהו לא יוכל לכהן גם כשר לשיתוף פעולה אזורי", הבהיר ליברמן.
בעבר מנהיגים ספרו את הילדים שלנו, היום הילד שלי נלחם במילואים והם רצים לראיונות עיתונאיים! החרדה והאימה מאכלות אותי כשהם משחקים פוליטיקה! שחררו את חיי הילדים שלנו מהפוליטיקה הנמוכה הזאת!!!!