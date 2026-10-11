הוארך מעצרם של אנשי הביטחון מהשומרון

מעצר. אילוסטרציה ( יוסי זמיר/פלאש90 )

בית משפט השלום בפתח תקווה האריך היום (ראשון) ב-4 ימים בלבד את מעצרם של שני אנשי הביטחון מהשומרון שנעצרו הבוקר, זאת בניגוד לדרישת השב"כ והמשטרה שביקשו להאריך את מעצרם ב-12 ימים. צו מניעת המפגש של העצורים עם עורכי דינם אמור להסתיים הלילה, כאשר מרבית פרטי החקירה עדיין תחת צו איסור פרסום.

המעצר בוצע הלילה במסגרת חקירה משותפת של המפקדה הבין-ארגונית במחוז ש"י, השב"כ והמשטרה הצבאית החוקרת, בחשד למעורבות באירוע אלימות באזור עקרבה לפני כחודש. בארגון "חוננו", שמייצג את השניים, מתחו ביקורת חריפה על התנהלות מערכת האכיפה והשימוש בצווי מניעת מפגש. עו"ד נתי רום, המייצג את אחד העצורים מטעם הארגון, מסר: "שוב מדובר בעליית מדרגה בשימוש בכלים דרקוניים נגד מיטב בחורינו. זה כלי ששמור למחבלים ולא כלפי מי שמשרתים ואוהבים את המדינה". עו"ד אסף גונן, המייצג את העצור השני מטעם "חוננו", הוסיף: "נילחם בכל הכלים העומדים לרשותנו, המקרה אינו כפי שמצטייר".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, מחה בתוקף על אופן הביצוע של המעצרים וקרא לאפשר לשניים לפגוש עורכי דין באופן מיידי. "אני מוחה בתוקף על המעצר המשפיל", אמר דגן. "אני סומך על הרבש"צים המסכנים את חייהם למען ביטחון הציבור. אמנם יש צו איסור פרסום, אבל כל מי שמכיר את הרבש"צ ואת איש הביטחון יודע שמדובר באנשים רציניים בעלי אחריות שהצילו חיים רבים גם בעבר ובטוח בחפותם. מדובר באנשי ביטחון מסורים, שעושים ימים כלילות להגנה על התושבים והצילו חיים רבים. ככל הידוע לנו, לאורך שירותם לא הייתה עליהם ביקורת או הערה. בטוחים שחפותם תתברר".

דגן התייחס בדבריו גם לדרך שבה נלקחו השניים מבתיהם: "לפי המידע שנמסר לנו, השניים נעצרו בסלון ביתם, לעיני ילדיהם. זו חוויה טראומטית לילדים ולמשפחות, ויש לתת לכך את הדעת. לצד הצורך לברר את החשדות, יש לשמור על זכויות העצורים ועל כבוד משפחותיהם".