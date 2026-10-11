נתניהו דורש: פתחו בחקירה ביטחונית נגד יוצרי נז"א

ראש הממשלה נתניהו שיגר פניה דחופה לראש השב"כ וליועצת המשפטית לממשלה, בדרישה לפתיחה בחקירה ביטחונית נגד יוצרי הסרט נז"א, בעקבות מה שתיאר כ"עבירות ביטחון מידע חמורות".

המכתב הבהול הועבר מלשכת ראש הממשלה ישירות אל ראש השב"כ דוד זיני ואל היועצת המשפטית לממשלה, בקריאה מיידית לחקור ולהעמיד לדין את שני יוצרי הסרט נז"א בעקבות טענות לעבירות חמורות בנושאי ביטחון מידע.

בהודעה מקדימה למכתב מסרה הלשכה: "ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה הערב בדרישה לרמטכ״ל, ראש השב״כ והיועמ״שית לפתוח בחקירה מקיפה כנגד המשתתפים בסרט ״נז״א״ והעמדתם לדין בגין עבירות ביטחון מידע חמורות, הוצאת דיבה פלילית ופגיעה באינטרסים מדיניים וביטחוניים של ישראל".

מנתניהו נמסר בנוסף: "ראש הממשלה נתניהו: ״הסרט מגולל עלילה שקרית, מטעה ומגמתית שמוציאה דיבה רעה על מדינת ישראל ועל צה״ל בעולם ופוגעת פגיעה קשה במעמדה של ישראל".

במכתבו דורש ראש הממשלה לפתוח בחקירה פלילית ולהעמיד לדין את החיילים המשרתים והמשוחררים מיחידה 8200 שהתראיינו לסרט "נז"א", בנוסף מסביר כי הסרט מציג "עדויות" המגוללות "עלילה שקרית, מטעה ומגמתית, אשר מוציאה דיבה רעה על מדינת ישראל ועל צבא ההגנה לישראל".

ומודיע כי "קיים חשש שהמעורבים בסרט הדיבה ביצעו עבירות פליליות חמורות של חשיפת מידע סודי ביותר ויצרו פרצה בביטחון המידע של יחידה מודיעינית רגישה ביותר".