אוריך מאיים: ״מי שיעשה זאת - ישלם את מלוא המחיר״

יונתן אוריך ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

הדרמה ברשת: שעות אחרי שנחשף כי חשבון הוואטסאפ שלו נפרץ והתכתבויות הודלפו לכאורה לרשת, יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיב כעת (ראשון) לאירוע בהודעה שפרסם בשם עורכי דינו, עמית חדד ונועה מילשטיין - בו איים לתבוע את מי שישתף את ההודעות שדלפו.

"מי שפרץ ליונתן אוריך לוואטסאפ ופרסם תכתובות אישיות תוך שהוא מוסיף ומשנה את השיחות - ישלם את מלוא המחיר" אמרו עורכי הדין. "‏כך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות. מי שעושה זאת עובר עבירה פלילית ותוגש נגדו תביעה אישית".

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