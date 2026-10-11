אוריך מאיים: ״מי שיעשה זאת - ישלם את מלוא המחיר״

הדרמה ברשת: שעות אחרי שנחשף כי חשבון הוואטסאפ שלו נפרץ והתכתבויות הודלפו לכאורה לרשת, יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיב כעת (ראשון) לאירוע בהודעה שפרסם בשם עורכי דינו, עמית חדד ונועה מילשטיין - בו איים לתבוע את מי שישתף את ההודעות שדלפו.
"מי שפרץ ליונתן אוריך לוואטסאפ ופרסם תכתובות אישיות תוך שהוא מוסיף ומשנה את השיחות - ישלם את מלוא המחיר" אמרו עורכי הדין. "כך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות. מי שעושה זאת עובר עבירה פלילית ותוגש נגדו תביעה אישית".
כאמור, מוקדם יותר היום דווח כי חשבון הוואטסאפ של אוריך דלף לכאורה לרשת. אתר אינטרנט ייעודי שהוקם במיוחד ביממה האחרונה מאיים לחשוף התכתבויות פרטיות של היועץ הבכיר, כאשר במקביל החלו להתפרסם היום מספר חשבונות ברשתות החברתיות שהציגו חלקים מתוך שיחות פנימיות.
בין התכתובות והשיחות שהופצו ברשתות החברתיות נכללות לכאורה שיחות שניהל אוריך עם יועץ ראש הממשלה לשעבר טופז לוק, וכן עם הפרשן עמית סגל ואיש התקשורת יעקב ברדוגו. עם זאת, בשלב זה לא ברור האם מדובר בתוכן אותנטי ומקורי שדלף מתוך המכשיר, או שמא מדובר בחומרים, תצלומים או תמונות שנוצרו ונערכו באמצעות כלי בינה מלאכותית.
נציין כי לפי חוק הגנת הפרטיות, אסור לפרסם חומר אישי שנפרץ מתוך טלפון של אזרח שלא כחוק ולכן לא נפרסם את ההתכתבויות.
אתם מבינים שאוריך מאיים בתביעות בזמן שהבנים שלנו בחזית מגינים על המדינה????