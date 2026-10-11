על טעויות משלמים: הטעויות הנפוצות בקמפייני הבחירות של 2026

יום הבחירות קרוב מתמיד והמפלגות מנהלות קמפיינים מפוארים, אבל עם המון טעויות - שלא מעט נובעות מחוסר ניסיון פוליטי - כמו במקרה של מפלגות חדשות כמו ישר או עמך ישראל.

איזנקוט מוביל קמפיין להיות המפלגה הגדולה, בלי גוש שיוכל להקים איתו קואליציה; וינטר שוויתר על הממלכתיות ואפילו כבר לא שולל ישיבה בגוש אחר; ליברמן שאיבד מדרכו, ויורה לכל הכיוונים, עד שלעיתים מכניס גול עצמי; יאיר גולן שהצהיר כי הוא לא באמת רוצה גיוס חרדים והרשימה רק מתארכת.