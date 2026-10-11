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הקוראת בקלפי

על טעויות משלמים: הטעויות הנפוצות בקמפייני הבחירות של 2026

אשת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף, סוקרת את הטעויות שראשי המפלגות עושים בדרך ל61 הנכסף. מי יורה בנגמש, מי משאיר מסרים עמומים ומי מפיץ פייק במטרה להיות אותנטי?

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הקוראת בקלפי

יום הבחירות קרוב מתמיד והמפלגות מנהלות קמפיינים מפוארים, אבל עם המון טעויות - שלא מעט נובעות מחוסר ניסיון פוליטי - כמו במקרה של מפלגות חדשות כמו ישר או עמך ישראל.

איזנקוט מוביל קמפיין להיות המפלגה הגדולה, בלי גוש שיוכל להקים איתו קואליציה; וינטר שוויתר על הממלכתיות ואפילו כבר לא שולל ישיבה בגוש אחר; ליברמן שאיבד מדרכו, ויורה לכל הכיוונים, עד שלעיתים מכניס גול עצמי; יאיר גולן שהצהיר כי הוא לא באמת רוצה גיוס חרדים והרשימה רק מתארכת.

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כבר כיום ניתן לראות שהטעויות האלו עולות למפלגות במנדטים יקרים. האם אנחנו בדרך לסבב ב' עוד לפני שסבב א' הסתיים?
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