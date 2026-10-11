אחרי דליפת ההתכתבויות: הווידוי של עמית סגל

( אריה לייב אברמס/פלאש90 )

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס באולפן חדשות 12 לסערה שפרצה בעקבות הדלפת התכתבויותיו האישיות של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בין שיחות הווטסאפ של אוריך שדלפו לרשת, הופצו בין היתר גם התכתבויות שניהל עם סגל עצמו.

ברקע הפרסום אמר סגל בהומור: "אני מבקש למסור כאן עדות שתפליל את עצמי – הוא ממש לא היחיד". בהמשך הסביר את הדינמיקה שמאחורי חשיפת התכתבויות של עיתונאים עם גורמים פוליטיים: "עיתונאים לא מקבלים מידע בגלל עיניהם היפות. הם מקבלים מידע במסגרת טנגו מאוד עדין בין מסקר למסוקר, בין מקור לבין עיתונאי. זה יכול לכלול חילופי מידע וגם חילופי דעות. רבים מעשרות האנשים שסיקרתי לאורך השנים נתנו לי טיוטות של נאומים ואמרו 'זה הולך להיות הקמפיין שלנו, מה דעתך?'".

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