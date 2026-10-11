אחרי דליפת ההתכתבויות: הווידוי של עמית סגל

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס באולפן חדשות 12 לסערה שפרצה בעקבות הדלפת התכתבויותיו האישיות של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בין שיחות הווטסאפ של אוריך שדלפו לרשת, הופצו בין היתר גם התכתבויות שניהל עם סגל עצמו.
ברקע הפרסום אמר סגל בהומור: "אני מבקש למסור כאן עדות שתפליל את עצמי – הוא ממש לא היחיד". בהמשך הסביר את הדינמיקה שמאחורי חשיפת התכתבויות של עיתונאים עם גורמים פוליטיים: "עיתונאים לא מקבלים מידע בגלל עיניהם היפות. הם מקבלים מידע במסגרת טנגו מאוד עדין בין מסקר למסוקר, בין מקור לבין עיתונאי. זה יכול לכלול חילופי מידע וגם חילופי דעות. רבים מעשרות האנשים שסיקרתי לאורך השנים נתנו לי טיוטות של נאומים ואמרו 'זה הולך להיות הקמפיין שלנו, מה דעתך?'".
סגל התייחס בחריפות לעצם הפיגוע באבטחת המידע והפרת הפרטיות: "יש פה פריצה לטלפון של מישהו וריקון חייו – הם דבר איום ונורא, פלילי. אני מודיע באופן אישי שאם היו פורצים לי לטלפון ומפרסמים התכתבויות, הייתי רודף אחרי כל אחד שמעלה את זה לטוויטר. זה מה שהייתי עושה כשהיה מדובר בבנט, באוריך ובכל אחד אחר".
לסיום הבהיר סגל כי תופעה זו אינה ייחודית ללשכת נתניהו או לימין: "אני מקווה מאוד שלא יפרצו לאף טלפון אחר של מנהל מטה או קמפיין בבחירות האלה. אבל אם חלילה יפרצו – מהמפלגות הערביות, החרדיות, מאיזנקוט ועד בן גביר – בכל אחד מאלה שיפרץ ימצאו התכתבויות דומות, אם לא מרחיקות לכת יותר".
נציין כי לפי חוק הגנת הפרטיות, אסור לפרסם חומר אישי שנפרץ מתוך טלפון של אזרח שלא כחוק ולכן לא נפרסם את התוכן של ההתכתבויות.
פעם היתה פה בושה, היום סגל מסביר לנו שכולם מלוכלכים! רק הפוליטיקאים מרוויחים מזה ואנחנו משלמים