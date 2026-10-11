צבא ארה"ב דורש: ללמוד מההצלחה של ישראל בשדה הקרב

דוח שהרכיב הפיקוד המרכזי של זרוע הרפואה בצבא ארה"ב יחד עם מכוני המחקר של הפנטגון מהלל את הצלחת ישראל בטיפול בפצועים בשדה הקרב, ודורש לאמץ מיד את הנהלים והכלים שפיתחה ישראל שהובילו להצלחה במערכה.

המסמך, שפורסם וזרם בימים האחרונים בין מטות הפיקוד של צבא ארצות הברית, הצי, והמארינס, מתאר מהפכה של ממש בשדה הקרב, כאשר על פי הנתונים הצליחה הזרוע הרפואית של צה"ל לצמצם את מספר ההרוגים בכמעט חצי מאז נתוני מלחמת לבנון השנייה.

על פי הנתונים, מאז 2006 הצליחה ישראל לצמצם באופן מהפכני את מספר ההרוגים בשדה הקרב, עם שיפורים עקביים וניתנים למדידה לאורך זמן. על פי המחקר שיעור התמותה של נפגעים (האחוז מבין הנפגעים בקרב שמתים בעקבות הפציעה) ירד מ-14.3% במלחמת לבנון השנייה (2006) ל-9.2% (צוק איתן, 2014) ואז ל-7.2% בלבד (חרבות ברזל, 2023–2025).

על פי מסקנות הדוח, הנהלים שפיתחה ישראל מאפשרים הצלחת חיים בסדר גודל דרמטי, המחקר ציין במיוחד פעולות כמו צירוף צוותים רפואיים ורופא יחידתי כמעט לכל פעילות מבצעית במהלך המלחמה, נשיאת מרכיבי דם מצוננים (פלזמה) עם הכוחות בשטח, קיצור זמן ההמתנה לפינוי או הגעת אמצעי הנשמה ותמיכה לשטח תוך דקות בודדות במקום עשרות דקות ועוד שורה של פיתוחים ואמצעים.

הפיקוד הבכיר של זרוע הרפואה הצבאית של ארה"ב העבירה מכתב בהול אל בתי המחוקקים ומשרד המלחמה, בדרישה ישירה לאמץ את הפעולות הישראליות בצבא ארה"ב באופן מיידי, כאשר גורם בכיר בזרועות הרפואה מסר כך: "מדובר בהישגים פנומנליים וצמצום הרוגים חסר תקדים, יש לאמץ את הנהלים האפשריים באופן מיידי לקראת סכסוכים עתידיים אפשריים, הזמן לעשות זאת הוא עכשיו".