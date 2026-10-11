עמית סגל בתגובה ראשונה לסערה סביבו

עמית סגל ( צילום: נתן קון )

פרשן הפוליטי עמית סגל התייחס באולפן חדשות 12 לסערה שפרצה בעקבות הדלפת התכתבויותיו האישיות של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בין החומרים ושיחות הווטסאפ של אוריך שדלפו לרשת, הופצו בין היתר גם התכתבויות שניהל עם אנשי תקשורת ובכללם עמית סגל עצמו.

בדבריו התייחס סגל לתופעת הפריצות והדלפות התכתובות, והדגיש כי החומרים שנחשפו אינם מייצגים מאפיין שייחודי אך ורק ליועצי הליכוד או ללשכת ראש הממשלה.

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"אני מקווה מאוד שלא יפרצו לאף טלפון אחר של מנהל מטה או מנהל קמפיין בבחירות האלה", אמר סגל במהלך המשדר. "אבל אם חלילה יפרצו להם – מהמפלגות הערביות, החרדיות, מאיזנקוט ועד בן גביר – בכל אחד מאלה שיפרץ ימצאו התכתבויות דומות, אם לא מרחיקות לכת יותר".

נציין כי לפי חוק הגנת הפרטיות, אסור לפרסם חומר אישי שנפרץ מתוך טלפון של אזרח שלא כחוק ולכן לא נפרסם את התוכן של ההתכתבויות.