מטרה אווירית חשודה יורטה בדרום לבנון, התוצאות בבדיקה

אירוע חריג: מיירט שוגר לפני זמן קצר (ראשון) לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לפי דובר צה"ל, תוצאות היירוט בבדיקה.

עוד הובהר כי לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.

זו הפעם השנייה בימים האחרונים שבה דווח על אירוע באזור הצפון, אחרי שאתמול בערב נשמעו אזעקות במרחב ערב אל עראמשה בעקבות חשד לחדירת כלי טיס עוין. בצה"ל עדכנו כי התצפיות זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון, כשנטען אמש כי "כוחות צה״ל ממשיכים בסריקות במרחב. עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף".