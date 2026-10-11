הסערה בלשכת נתניהו: "זה סיפור משוגע על הראש"

( חיים גולדברג / פלאש 90 )

העיתונאית נועה שפיגל ('הארץ') שוחחה היום (ראשון) עם רון קופמן ואריה אלדד בתוכניתם ברדיו 103fm, והתייחסה לסערה סביב דליפת התכתבויותיו האישיות של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"זה סיפור משוגע על כל הראש", אמרה שפיגל במהלך המשדר והדגישה את משמעות האירוע עבור סביבתו הקרובה של ראש הממשלה.

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בהמשך דבריה התייחסה שפיגל לאמינות החומרים ולרגישות המקרה: "זה אחד האנשים הכי קרובים לרה"מ, כל האינדיקציות מראות שזה באמת שלו. זו בעיה מאוד רצינית, כי זו לשכת רה"מ".

נציין כי לפי חוק הגנת הפרטיות, אסור לפרסם חומר אישי שנפרץ מתוך טלפון של אזרח שלא כחוק ולכן לא נפרסם את התוכן של ההתכתבויות.