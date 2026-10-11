בעקבות הסקרים: מגעים בין סמוטריץ' למפלגה החדשה

על רקע הסקרים האחרונים שבהם מפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה, יו"ר מפלגת "הציבור החרדי", מוטי לייטנר, נפגש אמש עם עומר רחמים, מקורבו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומנהל הקמפיין של הציונות הדתית. כך פורסם בעיתון 'ישראל היום'.

מטרת הפגישה, שלא הייתה הראשונה בין השניים, הייתה לבחון באילו תנאים יסכים לייטנר לפרוש מההתמודדות לכנסת בתמורה לקריאה פומבית לציבור תומכיו להצביע לסמוטריץ'. כיום קיימים לא מעט מצביעים מקרב הציבור החרדי המודרני הבוחרים לתמוך בסמוטריץ' על רקע תפקודו בשנים האחרונות.

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במהלך השיחות ציין לייטנר כי בכוונתו להמשיך בהתמודדות עד תום המרוץ, אך במקביל הבהיר כי יבחן האם קיימות תמורות שעבורן יהיה מוכן לעצור את קמפיין הבחירות, והבטיח להחזיר תשובה לרחמים בהמשך.

ממפלגת הציבור החרדי נמסר בתגובה לפרסום: "מפלגת הציבור החרדי תרוץ עד הסוף. הדברים המיוחסים ליו״ר המפלגה שקריים ולא נאמרו מעולם".