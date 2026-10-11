"לא מספקת": איראן דוחה את הצעת ארה"ב ושולחת איום לטראמפ

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, התייחס הערב (ראשון) להמשך המשא ומתן מול ארה"ב - כשבדבריו אישר כי איראן דוחה את ההצעה האמריקנית האחרונה להסכם שיביא לפתיחת מיצרי הורמוז. "לפני כשבועיים העברנו לאמריקנים שבעה תנאים והבהרנו במפורש כי כל עוד תנאים אלו לא ימולאו, מיצר הורמוז לא ייפתח בפניהם ולא יתקיים משא ומתן" אמר רזאי. "עכשיו האמריקנים השיבו לתנאים שלנו".

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"בעוד שהאמריקנים הסכימו לחלק משבעת התנאים שלנו, סוגיות אחרות נותרו ללא מענה" הוסיף וטען. "התשובה שלהם לא מספקת. עליהם להבהיר את הסוגיות שנותרו מעורפלות מבחינתנו".

בסיכום דבריו רזאי שלח איום חדש לעבר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כשהזהיר כי "במלחמה הבאה, אנחנו נשמיד את כל מרכזי הנתונים ומתקני הבינה מלאכותית העולמיים הנמצאים במדינות המפרץ". תוכן האיום לא מקרי - והוא מגיע אחרי שבשבועות האחרונים טראמפ פרסם ציוצים רבים בנושא הבינה המלאכותית, זאת על רקע השקת תכנת ה-AI החדשה של הבית הלבן.