אחרי הפגיעה הקטלנית: החות'ים תקפו שוב את שדה התעופה בריאד

החות'ים וסעודיה ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

הסכסוך בין החות'ים לסעודיים ממשיך להסלים, לאחר שלפחות 12 אזרחים נהרגו אמש בשדה התעופה המרכזי של ריאד וסעודיה הגיבה בתקיפות אוויריות, החות'ים פתחו בעוד מתקפה.

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לאחר שאמש תקפו החות'ים את שדה התעופה המרכזי של סעודיה במטח טילים משולב שגרם לעשרות הרוגים ופצועים ונזק כבד לטרמינל של שדה התעופה גררה תגובה סעודית נגד שדה התעופה בצנעא, החות'ים שיגרו עוד גל טילים לשדה התעופה.

לאחר שבתקיפה החות'ית אמש נהרגו לפחות 12 אזרחים, ביניהם בנגלדשים, פקיסטניים ואזרחים בינלאומיים נוספים, יצא סעודיה לגל תקיפות נגד מטרות בתימן, ובדגש על שדה התעופה בבירה החות'ית צנעא. כעת מגיבים החות'ים במתקפת טילים חדשה על שדה התעופה המרכזי של ריאד.

על פי הדיווחים בוצעה לפני זמן קצר פגיעה נוספת בשדה התעופה הבינלאומי 'המלך חאלד' בריאד, בעקבות מתקפת טילים משולבת של החות'ים, אך בשלב זה לא ברור מה היקף הנזק או האם קיימים נפגעים במתקפה.

רק לפני זמן קצר פרסם ראש הממשלה נתניהו גינוי חריף למתקפה הקטלנית של החות'ים נגד סעודיה, מדינה איתה לישראל אין יחסים רשמיים, זאת לאחר שדיווחים זרים אישרו שיתוף פעולה ישראלי-סעודי כנגד החות'ים.