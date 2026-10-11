הפוסק החרדי לחיילים: הלימוד שלכם יקר יותר מלימוד בבית המדרש

הרב אשר וייס ( (צילום: גרשון אלינסון/פלאש90) )

הפוסק החרדי הרב אשר וייס בהתבטאות נדירה, העביר מסר מיוחד לחיילי צה"ל, שבו חיזק את הלוחמים על פועלם במהלך המלחמה והדגיש את החשיבות שהוא רואה בשירותם למען עם ישראל. בדבריו תאר את המלחמה כ"מלחמת מצווה" וקרא לחיילים לראות בשירותם עבודת קודש.

"לכל החיילים היקרים והאהובים שמשרתים בכל זרועות הביטחון בתקופה הקשה הזו: שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם ואתם עוסקים בעבודת קודש" אמר הרב. בהמשך הוסיף: "אנחנו בעיצומה של מלחמת מצווה, וכל אחד צריך לשרת בתחושה של קודש, שהוא משרת את עם ישראל" הלימוד שלכם יקר יותר מלימוד בבית המדרש כידוע, הרב וייס ממעיט להתבטא בציבור בנושאים כאלו, בדבריו הנדירים של הרב, התייחס למאמץ של חיילים ללמוד תורה ולהתפלל בזמן השירות הצבאי, גם לאחר ימים קשים ומתישים. "אני גם יודע שיש חיילים רבים, רבים מאוד, שמשתדלים כמה שאפשר גם לקבוע עיתים לתורה ולהתפלל" אמר.

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עוד הוסיף: "אני חושב שחייל אחרי שירות קשה והסתכנות, והוא פותח ספר ולומד חמש דקות, אולי חמש הדקות האלה יקרים יותר אצל הקב"ה מאשר אדם אחר שיושב בשלווה בבית המדרש ולומד שעה".

הרב הסביר: "חז"ל לימדו אותנו: אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמים. וכאשר אדם לומד תורה באף, בקושי, כמה זה יקר אצל הקב"ה."

"כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא"

הרב וייס חיזק את החיילים, ושיבח את הפעילות שלהם בהגנה על המדינה.

"אמרו חז"ל: כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ואתם מקיימים עולמות, תשלימו את כל המשימות שלכם, והקדוש ברוך הוא ישמור עליכם".