נתניהו בתגובה ראשונה לדרמה המשפטית

בנימין נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

במפלגת הליכוד מגיבים לראשונה ובחריפות להתפתחויות בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במסגרת משפט נתניהו. בהודעה רשמית שפרסמה המפלגה נטען כי הגילויים בעדות מוכיחים כי מדובר ברדיפה פוליטית.

"היום שוב נחשפה האמת: המשפט נגד ראש הממשלה הוא מסע ציד שנועד להפיל ראש ממשלה חזק מהימין", נמסר מטעם הליכוד. "במשך שנים העבירו אותו, את רעייתו, בניו ומקורביו שבעה מדורי גיהנום. הם גררו את המדינה לחמש מערכות בחירות שעלו מיליארדים, ויכלו להגיע למילואימניקים ולפריפריה". בהודעה מותחים ביקורת נוקבת על דרך הגשת כתב האישום: "מנדלבליט, כפי שנחשף היום, אפילו לא ראה את חומר הראיות ונתן חתימה סרוקה כדי להגיש את המסמך בזמן שראש הממשלה ייצג את מדינת ישראל בבית הלבן. מנדלבליט, שהתבכיין הבוקר שאיילה חסון 'תקפה' אותו בפתח בית המשפט מכיוון ששאלה אותו שאלה, ושלח אישה דתייה לכלא בשבת מול ילדיה בגלל שצעקה לו 'פרשת משפטים בושה' - אינו מסוגל להתמודד עם ביקורת ציבורית ולו הקטנה ביותר".

עוד באותו נושא מיכאל שמש: כל מה שמותר לספר על הדרמה בלשכת נתניהו חדשות סרוגים

בליכוד הוסיפו והאשימו: "הוא נתן להסית נגד ראש הממשלה ומשפחתו יום אחרי יום במשך שנים באין מפריע, כשהוא יודע את האמת הפשוטה: הם ניסו לעשות באמצעים פסולים את מה שלא הצליחו לעשות בקלפי".

לסיכום קוראים במפלגה לעצירת הליכי המשפט ולנקיטת צעדים פליליים נגד מעורבים במערכת האכיפה: "אנו דורשים לעצור את המשפט באופן מיידי בתום עדות מנדלבליט, ולסגור את המשפט בשל התיקים שנתפרו באופן לא חוקי. במקביל יש לפתוח מיידית בחקירה פלילית כנגד כל אלה שפעלו בניגוד לחוק: מנדלבליט, שי ניצן, יהודית תירוש, ליאת בן ארי, רוני אלשיך, והחוקרים המעורבים בתפירת התיקים".