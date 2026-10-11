מיכאל שמש: כל מה שמותר לספר על הדרמה בלשכת נתניהו

( תומר נויברג / פלאש 90 )

הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, מתייחס להתפתחויות האחרונות בפרשת הדלפת התכתבויותיו האישיות של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומפרט את מה שניתן לפרסם כעת על המבוכה בלשכה.

לדברי שמש, החומרים שמסתובבים ברשת כוללים התכתבויות שניהל אוריך עם אנשי מקצוע מהתחום הפוליטי, גורמים מרשימת הליכוד, אנשי תקשורת ובכירים בלשכת ראש הממשלה, לצד תכנים אישיים נוספים.

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שמש מתייחס בדבריו גם לרקע סביב מכשיר הטלפון של היועץ, ומזכיר כי בחקירות קודמות, כמו בפרשות "הבילד" ו"קטאר-גייט", הצליח אוריך להשמיד את מכשירו הנייד ואת תכתובותיו. עם זאת, במקרה הנוכחי מדובר בפרצת אבטחה חמורה במכשירו האישי שלא נחסמה, אשר הובילה להפצת התוכן ברשתות.

נציין כי לפי חוק הגנת הפרטיות, אסור לפרסם חומר אישי שנפרץ מתוך טלפון של אזרח שלא כחוק ולכן לא נפרסם את ההתכתבויות.