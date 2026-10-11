מהלך כפול: ארה"ב שולחת עוד נושאת מטוסים לאזור

נושאת המטוסים האמריקאית ג'ורג' בוש וצוות הקרב הימי שלה צפויין לצאת לדרך לעבר המזרח התיכון בימים הקרובים, ספינת החלוץ של צוות הקרב כבר נצפתה בדרכה למפרץ הפרסי.
על פי כלל העדויות, ארצות הברית מרכזת כוחות באזור בסדר גודל דומה למה שהוצב במזרח התיכון עם מהלומת הפתיחה על איראן. כפי שדיווחנו מוקדם יותר.
חיל האוויר האמריקני שולח חזרה למרחב עשרות מטוסי תדלוק שעזבו במהלך חודשי הפסקת האש עם איראן, דבר שמגדיל משמעותית את יכולות התקיפה של מטוסי הקרב האמריקאים באזור.
אך בנוסף לכך, גורמי מודיעין מעריכים כי כעת ארצות הברית נמצאת בהכנות אחרונות להחזרת נושאת המטוסים בוש לאזור. זאת לאחר שספינת החלוץ של צוות הקרב תחת פיקוד נושאת המטוסים, זוהתה בדרכה למפרץ הפרסי.
ספינת הטילים האמריקאית מייסון, המשמשת בספינת החלוץ של צוות הקרב הימי של נושאת המטוסים, ומגיעה לכל מרחב אליו צפויה לשוט נושאת המטוסים ימים לפניה. וכעת תועדה הספינה עושה את דרכה אל המזרח התיכון מכיוון אסיה, שם קיים צוות הקרב של נושאת המטוסים חופשה מבצעית בת מספר שבועות.
האם איבדנו לחלוטין את העקרון הציוני של 'אם אין אני לי מי לי'? מורשת דורות לימדה אותנו ליזום ולהגן על עצמנו בעצמנו, והתלות הזו באמריקאים פוגעת בביטחון של כולנו!!