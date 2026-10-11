מהלך כפול: ארה"ב שולחת עוד נושאת מטוסים לאזור

נושאת המטוסים האמריקאית ג'ורג' בוש וצוות הקרב הימי שלה צפויין לצאת לדרך לעבר המזרח התיכון בימים הקרובים, ספינת החלוץ של צוות הקרב כבר נצפתה בדרכה למפרץ הפרסי.

על פי כלל העדויות, ארצות הברית מרכזת כוחות באזור בסדר גודל דומה למה שהוצב במזרח התיכון עם מהלומת הפתיחה על איראן. כפי שדיווחנו מוקדם יותר.

חיל האוויר האמריקני שולח חזרה למרחב עשרות מטוסי תדלוק שעזבו במהלך חודשי הפסקת האש עם איראן, דבר שמגדיל משמעותית את יכולות התקיפה של מטוסי הקרב האמריקאים באזור.