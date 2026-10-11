גשמים עזים; רוחות וטמפ' שלא נראו הרבה זמן: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. יירדו גשמים מקומיים מלווים ברוחות חזקות וסופות רעמים. תחזית מזג אוויר
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחהצ יתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר ותחול עליה בטמפרטורות.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה יתכן גשם מקומי.