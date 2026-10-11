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גשמים עזים; רוחות וטמפ' שלא נראו הרבה זמן: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. יירדו גשמים מקומיים מלווים ברוחות חזקות וסופות רעמים. תחזית מזג אוויר

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(שאטרסטוק)

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך. יירדו גשמים מקומיים מלווים ברוחות חזקות וסופות רעמים. תחזית מזג אוויר

יום שני: מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחהצ יתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.

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יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר ותחול עליה בטמפרטורות.

יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה יתכן גשם מקומי.
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