מקורבי זלנסקי מכחישים: "אין לנו מידע על ההסכם שטראמפ הכריז עליו"

הנשיא זלנסקי ( שאטרסטוק )

רגע אחרי הודעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הגעה להסכם "הפסקת אש אנרגטית" בין רוסיה ואוקראינה, גורמים המקורבים לנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הכחישו כעת (ראשון) כי הושג הסכם וטענו כי אוקראינה לא מודעת לפרטי ההסכם שטראמפ הכריז עליו.

לפי הדיווח ברשת CNN, גורם אוקראיני אמר לערוץ כי "ההכרזה על ההסכם הייתה חדשה בשבילנו, אבל אנחנו נסכים להפסקת אש בתחום האנרגיה אם רוסיה תסכים לכך גם כן". זלנסקי עצמו אמר לרשת "אקסיוס" כי "אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין - שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה. אנחנו מוכנים ונסכים לכך". במקביל, גורם נוסף מסר לעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי כי "לאוקראינה אין בשלב זה שום מידע על הסכם הפסקת האש האנרגטית שטראמפ הכריז עליו". לטענתם, "רק עכשיו צוותי התיקון שלנו פועלים להשבת אספקת החשמל והמים בקייב בעקבות תקיפות רוסיות שהתרחשו לפני זמן קצר. איש לא שמע על הפסקת האש הזו".

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כאמור, טראמפ הכריז לפני כשעה על הגעה להפסקת אש בתחום האנרגיה בין רוסיה ואוקראינה, זאת לאחר שהפעיל לחץ משמעותי על קייב ואף קרא להחלפתו של זלנסקי עקבות הפגיעה בתשתיות ייצור הסולר של רוסיה ועליית המחירים בעולם. על פי ההודעה הלקונית שפרסם ברשת החברתית בבעלותו, Truth Social, בין רוסיה ואוקראינה נחתם "הסכם אי התקפה הדדי" במטרה להסיר את תשתיות האנרגיה של המדינות מרשימת המטרות.

טראמפ תיאר כי "הפסקת אש אנרגטית תיכנס לתוקף באופן מיידי בין רוסיה לאוקראינה, כששני הצדדים הסכימו לכך. אל תשברו את ההסכם! תודה על תשומת ליבכם לנושא זה".

ההודעה המפתיעה מגיעה לאחר קמפיין ישיר של רוסיה ואוקראינה כנגד התשתיות אחת של השנייה, כאשר רוסיה תקפה תשתיות חשמל בעומק אוקראינה לקראת החורף, בעוד אוקראינה השמידה בשיטתיות את מערכי הנפט הרוסיים.