הדרמה המשפטית: הנשיא הרצוג ייתן חנינה לנתניהו?

( יונתן זינדל / פלאש90 )

יושב-ראש הכנסת, אמיר אוחנה, פנה הערב (ראשון) במכתב דרמטי לנשיא המדינה יצחק הרצוג, זאת לאחר שנכח בדיון בבית המשפט בעת מתן עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, ונחשף לפרטים שעלו מתוכה.

במכתבו הציג אוחנה ביקורת חריפה על דרך ניהול החקירה והגשת כתב האישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. "הזדעזעתי לגלות מעדותו של היועמ"ש לשעבר כי גם שאריות האישומים שעוד נותרו – לאחר שהרכב השופטים הציע פעמיים לפרקליטות לחזור בה מאישום השוחד ומשכך סבורים הם שלא היה ולא נברא כזה – מתבססות על פעולות חקירה לא חוקיות, שנערכו ללא ידיעתו וללא אישורו, מבלי שקרא את הטענות בדבר 315 הפעמים הנטענות לסיקור תקשורתי חיובי המופיעים בסעיפי כתב האישום המתוקן ואף אינו זוכר האם חתם בעצמו על כתב האישום המתוקן", כתב אוחנה. "על סמך כל אלה – הוגש כתב האישום הדרמטי בתולדות המדינה". יו"ר הכנסת הדגיש כי התנהלות זו חושפת שרשרת של מחדלים וכשלים, וטען כי לא מדובר רק באירוע תקשורתי אלא בנושא שחייב להביא להכרעה בבקשת החנינה. "ניכר מעמדת מחלקת החנינות ומפעולות הייעוץ המשפטי לממשלה, כפי שבאו לידי ביטוי בהמלצת החנינה שהגיש השר אליהו, כמו גם בתדרוכים שהעניקו אלה לתקשורת בחודשים שמאז הגשת הבקשה, כי המערכת גמרה אומר לסיים את חייו הפוליטיים של רה"מ ותסכים רק לפשרה שתביא לתוצאה זו", ציין במכתב.

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בהמשך פנייתו נימק אוחנה את עמדתו גם מתוך ניסיונו המקצועי בעולם המשפט: "למיטב שיפוטי לא רק כמי שמצוי בחיים הציבוריים אלא גם לאור ניסיוני המשפטי כמי שליווה עשרות ומאות כתבי אישום (הן כמתמחה בפרקליטות והן כעו"ד לאחר מכן), ההחלטה הצודקת, האמיצה והראויה לאור הממצאים, היא מתן חנינה לראש הממשלה".

בסיום דבריו קרא אוחנה לנשיא המדינה שלא להשתהות עוד ולקבל החלטה בסוגיה. "למרבה הצער, אחת מהרעות החולות של מערכת המשפט היא גרירת הליכים, כפי שניתן לראות זאת הן בהליך נגד ראש הממשלה, הן נגד אישי ציבור אחרים, והן נגד אזרחי ישראל", סיכם. "כשבעה חודשים עברו מאז הגיעה בקשת החנינה לכבוד הנשיא, ודי בעובדות שנחשפו כדי להכריע בבקשה".