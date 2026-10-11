סיבוב שני למלחמה באיראן? ארה"ב מחזירה מטוסי תדלוק לאזור

לאחר שמשכה אותם חזרה אל ארה"ב במהלך הפסקת האש עם טהראן, הבית הלבן שולח חזרה למרחב עשרות מטוסי תדלוק לקראת חזרה אפשרית ללחימה עם איראן.

מעקב אחר מטוסי תדלוק אמריקאים בעזרת כלי מעקב אזרחיים מלמד כי ארה"ב בונה מחדש את כוחה באזור, לאחר שדיללה אותו משמעותית בזמן הפסקת האש עם איראן.

על פי המידע, הצבא האמריקאי מכין את עצמו לעמדת כוח משמעותית באזור, עם החזרת לפחות 20 מטוסי תדלוק שעזבו את האזור בחודשים האחרונים חזרה אל המרחב. עשרות מתדלקים נוספים צפויים להתווסף למסדרון האווירי בדרך לאזור בימים האחרונים.

על פי גורמים בפנטגון, ארצות הברית מכינה את פריסת כוחותיה באזור לאפשרות שהלחימה עם איראן תתחדש, ועל מנת לתת לנשיא טראמפ את מירב האפשרויות לפעול נגד איראן.