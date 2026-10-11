מחבלים חמושים בבית החולים ( דובר צה"ל )

אחרי יותר מ-3 שנים של מלחמה, מחבלי חמאס עדיין פועלים בעזה. בתיעודים חדשים שפורסמו כעת (ראשון) על ידי דובר צה"ל נחשף כיצד מחבלי ארגון הטרור ממשיכים להשתמש בבית החולים "כמאל עדואן" כמוקד פעילות מרכזי. צפו בתיעוד:

בית החולים 'כמאל עדואן', הממוקם בג'באליה שבצפון רצועת עזה, משמש כיום כמרפאה פעילה בשעות היום - ובמקביל, חמאס ממשיך לעשות שימוש בו ובמרחבו כמוקד פעילות מרכזי. התיעודים שפורסמו מראים כי מחבלי ארגון הטרור ממשיכים להשתמש בבית החולים ומרחבו לקידום מתווי טרור ולנסיונות שיקום יכולות הארגון, תוך ניצול הימצאותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים כמגן אנושי, בניגוד לדין הבין-לאומי.

כפי שנחשף בעבר, בית החולים ומרחבו שימשו לאורך השנים האחרונות את חמאס וכן אתת הג'יהאד האיסלאמי לקידום מתווי טרור נגד ישראל וכוחות צה"ל - זאת תוך ניצול מתקן רפואי וחרף קריאות חוזרות מצד ישראל וצה"ל להימנע משימוש צבאי במתקנים רפואיים.

בדצמבר 2024 וחות צה״ל פעלו במרחב בית החולים, שם איתרו ציוד צבאי ואמצעי לחימה רבים. במהלך הפעילות נעצרו יותר מ-240 ממחבלי חמאס והג'יהאד האיסלאמי, לצד פעילים נוספים החשודים כמחבלים.