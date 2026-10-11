קריספי בטירוף: נאגטס כרובית שאפילו ילדים יאהבו

כרובית קריספית ( צילום: AI )

מחפשים משהו טעים לנשנש או תוספת קצת אחרת לארוחה? נאגטס הכרובית האלה הם בדיוק מה שאתם צריכים. פריכים וזהובים מבחוץ, רכים מבפנים ועם ציפוי מתובל שנותן לכל ביס טעם נהדר. והכי טוב? מכינים אותם בתנור, בלי טיגון עמוק ובלי יותר מדי עבודה.