קריספי בטירוף: נאגטס כרובית שאפילו ילדים יאהבו

מחפשים משהו טעים לנשנש או תוספת קצת אחרת לארוחה? נאגטס הכרובית האלה הם בדיוק מה שאתם צריכים. פריכים וזהובים מבחוץ, רכים מבפנים ועם ציפוי מתובל שנותן לכל ביס טעם נהדר. והכי טוב? מכינים אותם בתנור, בלי טיגון עמוק ובלי יותר מדי עבודה.
מצרכים לנאגטס כרובית קריספיים
- כרובית בינונית, מפורקת לפרחים קטנים
- חצי כוס קמח
- 2 ביצים
- כוס פירורי לחם פנקו
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית אבקת שום
- חצי כפית מלח
- רבע כפית פלפל שחור
- 3 כפות שמן זית
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- שוטפים את פרחי הכרובית ומייבשים היטב. אם הפרחים גדולים מדי, חותכים אותם לחתיכות בגודל ביס.
- מכינים שלוש קערות: בראשונה מניחים את הקמח, בשנייה טורפים את הביצים, ובשלישית מערבבים את פירורי הפנקו עם הפפריקה, אבקת השום, המלח והפלפל.
- טובלים כל פרח כרובית בקמח, לאחר מכן בביצה ולבסוף בתערובת פירורי הלחם, עד שהוא מצופה היטב מכל הצדדים.
- מסדרים את פרחי הכרובית בתבנית בשכבה אחת, מברישים או מרססים בשמן זית ומכניסים לתנור.
- אופים במשך 25-35 דקות, עד שהציפוי זהוב ופריך והכרובית רכה מבפנים. מומלץ להפוך את הפרחים באמצע האפייה כדי לקבל השחמה אחידה.
טיפ קטן: הסוד לציפוי קריספי במיוחד הוא להשתמש בפירורי לחם פנקו ולא לצופף את פרחי הכרובית בתבנית. אפשר גם להוסיף מעט שומשום לציפוי לקבלת מרקם מעניין יותר.