איזנקוט מאיים: "נבחן את זה בעוד 3 שבועות"

גדי איזנקוט ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט השתתף היום (ראשון) בוועידת הצעירים של התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, כשבדבריו התחייב לבחון מחדש את תפקודו של ראש השב"כ דוד זיני אחרי הבחירות. "טיסת פליי דובאי מייצגת תופעה שחוצה את כל משרדי הממשלה, ובעיקר את לשכת ראש הממשלה, בה ממנים אנשים לא מקצועיים שלא עוברים מיונים מקצועיים" אמר איזנקוט. "אני מכיר את ראש השב״כ עשרות שנים - הוא קצין שדה מצטיין. מהרגע שאנשים ממונים והם בתפקיד, צריך לדרוש מהם נאמנות למדינה ולא לממנה, ולדרוש מהם לפעול על פי ייעודם. יש לי חשש שמביאים אנשים מקורבים ולא אנשי מקצוע. זה ייבחן לגופו של עניין בעוד 3 שבועות".

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עוד התייחס לדיווחים האחרונים על התנהלות הממשלה בזמן המלחמה, כשסיפר כי "לפני 3 שנים בדיוק מהיום התקיים אחד משלושת הדיונים היותר חשובים במלחמה הזו כולה, האם נכון להטות את כל המלחמה אחרי ארבעה ימים מהדרום לצפון ולפתוח במכה מקדימה על ארגון חיזבאללה. כשהגעתי לדיון מיד קפצה לעיני תובנה חמורה מאוד - מתקיים דיון סופר חשוב ואין טייפ ולא קצרנית. משמע, לעולם לא נדע מה קרה ב-40 דקות הראשונות. כשילכו לועדת חקירה ממלכתית, לא ידעו מה הייתה בשעה אולי אחת הקריטיות במלחמה".

בסיכום איזנקוט נשאל מה יעשה במידה ולא תהיה הכרעה בבחירות. "אם תהיה אלטרנטיבה גרועה של ממשלת מעבר ברשות נתניהו או ממשלה שלא מצליחה להשיג 61, אבל יש בה רוב ציוני מוחלט - אני אביא להצבעה לתמוך בממשלה כזו" הבהיר. "אני לא אקבל מפלגות שלא תומכות בארבע העקרונות שלי ולכן זו מציאות מורכבת. לכן אני פועל שישר תהיה המפלגה הגדולה, מעל הליכוד כדי להקים ממשלה חזקה, ברת קיימה, כדי שנוכל לקבל החלטות קשות מאוד לגבי חינוך ממלכתי, ועדת חקירה, וחוק גיוס".