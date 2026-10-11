עד לאן תלכו בשביל דיאטה? השיטה המסוכנת של ג'ודי ניר מוזס

במהלך צילומי "המטבח המנצח VIP", ג'ודי ניר מוזס חשפה שיטה לא שגרתית שעוזרת לה לשמור על המשקל, גם כשהאוכל טעים לה במיוחד. אלא שההרגל שהפתיע את הנוכחים סביב השולחן מעלה גם שאלות על המסר שהוא עלול להעביר, במיוחד לנערות צעירות.

בקטע מתוך התוכנית, שפורסם אצל ערן סויסה וישודר הערב (ראשון) בקשת 12, נראית מוזס טועמת מהמנה שהוגשה לה, ואז שולפת מהתיק מלחייה ומפזרת כמות גדולה של מלח על האוכל. הסיבה? כדי שלא תוכל להמשיך לאכול ממנו.

"אם יש משהו שאני ממש אוהבת ומאוד טעים לי, ואני לא רוצה לגמור בשעה כל כך מאוחרת לאכול, אני פשוט שמה מלח, שאני לא אוכל לאכול יותר", הסבירה לנוכחים המופתעים.

שיטה אישית או מסר מסוכן?

מתברר שלא מדובר בהרגל חד-פעמי. רון לוין, בן זוגה לתוכנית, סיפר שמוזס נוהגת לעשות זאת גם במסעדות, ואפילו כשמגישים לה קינוחים על חשבון הבית. לדבריו, לפעמים הם מספיקים לטעום רק ביס אחד לפני שהיא שולפת את המלחייה.

אלא שמאחורי השיטה החריגה מסתתר מסר שעלול להיות מסוכן, במיוחד עבור נערות צעירות. הרצון לשמור על המשקל הוא דבר אחד, אבל הרעיון שצריך להרוס את האוכל כדי להימנע מלאכול אותו עלול לעודד יחס לא בריא לאכילה ולחזק התנהגויות שמאפיינות הפרעות אכילה.

בעידן שבו נערות רבות מתמודדות עם לחצים סביב משקל ודימוי גוף, הצגת התנהגות כזו כ"פטנט" לדיאטה עלולה להיות בעייתית במיוחד. אצל מי שכבר נמצאות בסיכון לפתח הפרעות אכילה, מסרים כאלה עלולים לחזק פחד מאוכל, רגשות אשמה סביב אכילה והרגלים מזיקים.

אמנם מדובר בהרגל אישי של מוזס, ואין בכך כדי להעיד על מצבה הבריאותי, אך כשהוא מוצג על מסך הטלוויזיה, חשוב לזכור גם את ההשפעה האפשרית על הצופים. שמירה על המשקל לא צריכה לבוא מתוך פחד לאכול, ובוודאי שלא באמצעות הפיכת האוכל למשהו שצריך להימנע ממנו בכל מחיר.