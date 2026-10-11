נפתלי בנט מפתיע: "אני מוכן שהוא יהיה שר בממשלה שלי"

( מאיר אליפור, כנס הבחירות הגדול של עיתון הדור )

בכנס הבחירות הגדול של עיתון "הדור", המתקיים היום (ראשון) בירושלים, התראיין ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, והציג את עמדותיו בנושאים הפוליטיים והביטחוניים הבוערים.

באשר לאפשרות של שיתוף פעולה פוליטי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפתיע בנט והבהיר כי אינו פוסל את ישיבתו של נתניהו כשר בממשלה בראשותו. "כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו", הצהיר בנט, והוסיף: "אגב, ב-2003 מר נתניהו, באמת, אני אומר לזכותו, היה שר אוצר מהטובים שהיו למדינת ישראל. אני לא יודע אם ליהודי שנושק ל-80 יש עדיין את האנרגיות לעניין הזה, אבל אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל, לחוקה לישראל, שירים טלפון". בהתייחסו לסוגיית גיוס החרדים והצעירים שאינם מתגייסים, הזהיר בנט כי המצב הנוכחי מהווה "התאבדות בהילוך איטי בשידור חי". בדבריו הפנה את האצבע המאשימה כלפי ההנהגה הפוליטית: "מה אנחנו מתפלאים שבגיל 18 הם יוצאים ב'נמות ולא נתגייס' – הם לא האשמים פה, הם הקורבן. האשמים זה המפלגות הציוניות שהם שפוטות של דרעי וגולדקנופף".

בנט מתח ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה בשנה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר: "השנה לפני ה-7/10 הייתה שנה איומה שקרענו את עצמנו מבפנים בגלל התנהלות שבעיניי הייתה ממשלה שלא באה ליישם את ערכיה בצורה נורמלית אלא קמה בבוקר ב'איך אני מכניס להם', איך אני דורס את השמאלנים האלה, איך אני משפיל אותם". לדבריו, "הקרב הפנימי הזה החליש והחליש את המערכת החיסונית של המדינה", בזמן שאויבי ישראל עקבו מקרוב אחר המתרחש.

בהמשך דבריו התייחס לשיח הפוליטי ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ': "לאורך כל השנים חשבתי שצריך תיקונים, הבעיה שהיום בממשלה לא באים לתקן, באים לתקוע אצבע בעין. בליכוד לא מתקדמים אם מתקנים אלא אם מצליחים להקפיץ את השמאלנים". בסיום דבריו כיוון לציבור הציוני-דתי ואמר: "מי שמצביע סמוטריץ' גוזר על עצמו 140 ימי מילואים – שלא יבוא בתלונות אחר כך".