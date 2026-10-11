אפי נוה חושף: זה מה שמנדלבליט אמר לי על משפט נתניהו

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נוה, התייחס הערב בתוכנית "יומן הערב" ברדיו 'גלי ישראל' לצד דורון כהן לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במסגרת משפט נתניהו, וחשף פרטים משיחות פנימיות שקיים עמו בעבר. "מהשיחות שהיו לי איתו בצורה חד משמעית אני אומר לך שהוא לא האמין בתיקים האלה", הצהיר נוה במהלך השידור.

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בהתייחס לתיק 2000, שיתף נוה בתוכן שיחה שקטרם בעבר עם מנדלבליט על הפרשה: "אמרתי לו מה זה הסיפור הזה עם ביבי ונוני? אז הוא אמר לי שמע, זה שניים שמתווכחים למי יש יותר גדול".

נוה מתח ביקורת חריפה על ההחלטה להגיש את כתבי האישום ואמר: "ואתה מסתכל פתאום, והדברים האלה הופכים לכתב אישום. פתאום הדברים האלה מטריפים את כל המדינה".