טראמפ מכריז במפתיע: השגתי הסכם בין רוסיה ואוקראינה

לאחר שהפעיל לחץ פומבי משמעותי על אוקראינה, ואף קרא להחלפתו של זלנסקי בעקבות הפגיעה בתשתיות ייצור הסולר של רוסיה ועליית המחירים בעולם, הנשיא טראמפ הכריז במפתיע על הגעה להסכם אי תקיפה הדדי בין שני הצדדים.

על פי ההודעה הלקונית שפרסם הנשיא טראמפ ברשת החברתית בבעלותו, Truth Social, בין רוסיה ואוקראינה נחתם "הסכם אי התקפה הדדי" במטרה להסיר את תשתיות האנרגיה של המדינות מרשימת המטרות.

טראמפ תיאר כך "אפקטיבית מיידית, תתקיים הפסקת אש אנרגטית בין רוסיה ואוקראינה, שני הצדדים הסכימו לכך. אל תשברו את ההסכם!".

ההודעה המפתיעה מגיעה לאחר קמפיין ישיר של רוסיה ואוקראינה כנגד התשתיות אחת של השנייה, כאשר רוסיה תקפה תשתיות חשמל בעומק אוקראינה לקראת החורף, בעוד אוקראינה השמידה בשיטתיות את מערכי הנפט הרוסיים.