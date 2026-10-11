הרב ניר בן ארצי מזהיר: "הולכת להיות מתקפת טילים קשה"

( יוטיוב / תאיר נרי )

ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, יצא בסרטון חדש באזהרה חריפה לדרג המדיני ולמערכת הביטחון, וקרא לצה"ל לפעול באופן מיידי ומקדים מול האיומים מצד איראן והמפתח הביטחוני באזור. בדברים שנשא קרא הרב לצה"ל שלא לדחות את הפעילות הצבאית הנדרשת משיקולים פוליטיים או מועדי בחירות. "איראן מתגברת טילים קשים, אכזרים ביותר. צה"ל אל תחכו להם, אל תחכו. בגלל הבחירות לדחות את המלחמה? אתם לא מבינים כלום, מלחמה תפתיע אותכם, יעשו לכם את החיים, יכולים להרוג המון, תפסיקו לדחות את המלחמה מול איראן אחרי הבחירות".

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הרב הוסיף ותהה על ההסתמכות על מודיעין ללא נקיטת יוזמה התקפית: "אתם רואים שמוסד מראה לכם מה קורה, ארצות הברית אומרת לכם שמכינים טילים אכזרים, אז ממה אתם מחכים? מה, האיראנים יחכו לכם אחרי הבחירות, אתם חושבים?".

לסיום הדגיש הרב ניר בן ארצי כי יש לפעול בתקיפות מול כל גזרות האויב מבעוד מועד: "צריך להילחם באיראן - להילחם. עם חמאס - להילחם, עם חיזבאללה - להילחם. מה שצריך - לפני שיפתיעו אתכם. אני אומר לכם מה שאומר לכם, אתם יכולים לבחור מה שאתם רוצים, אל תבואו בטענות".